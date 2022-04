Currency.com mengumumkan pengembangan AS

Currency.com telah berkembang ke AS, Coin Journal memetik dari siaran akhbar. Pelanggan di AS akan boleh mengaksesnya dalam talian tidak lama lagi.

Bursa kripto global yang berkembang pesat akan melancarkan aplikasi berasaskan mudah alih dalam beberapa minggu akan datang. Laman webnya akan tersedia kepada pelanggan AS mulai 1 Mei 2022.

Pelanggan AS boleh melabur dalam kripto popular

Versi AS platform itu akan membolehkan penduduk AS membeli, menyimpan dan melabur dalam mata wang kripto yang paling banyak didagangkan. Currency.com AS akan tersedia di 48 negeri dan wilayah. Pelanggan di New York dan Hawaii akan dapat mengakses bursa itu dalam beberapa bulan akan datang.

Ketua Pegawai Eksekutif Currency.com AS Steve Gregory berkata:

Pengembangan kami ke Amerika Syarikat mewakili detik penting dalam pertumbuhan Currency.com apabila kami memperkenalkan platform berasaskan web kami yang mudah dan intuitif kepada salah satu pasaran mata wang kripto paling matang di dunia.

Bursa menikmati pertumbuhan global yang kukuh

Pengembangan Currency.com ke AS mengikuti pertumbuhan global yang kukuh. Aktiviti dagangannya meningkat sebanyak 445% tahun ke tahun pada 2021. Jumlah dagangan yang dilaksanakan di bursa kripto itu meningkat sebanyak 409% dalam tempoh yang sama.

Gregory menambah:

Semakin ramai orang menunjukkan lebih daripada sekadar minat dalam mata wang kripto. Sebagai platform yang diberi kuasa dan dilesenkan untuk menyediakan perkhidmatan teknologi lejar yang diedarkan, Currency.com berada pada kedudukan yang baik untuk menyokong pelabur dalam perjalanan mereka. Pertumbuhan kukuh kami meletakkan kami di landasan untuk berkembang ke pasaran baharu, mempelbagaikan rangkaian produk dan penyelesaian yang kami tawarkan kepada pelanggan kami, dan bekerjasama rapat dengan pengawal selia dan organisasi perdagangan untuk memastikan kami terus menyediakan persekitaran yang selamat untuk pelanggan kami membeli, menjual dan memperdagangkan mata wang kripto.

Dompet kripto dan integrasi yang lebih pantas

Currency.com US akan menampilkan gerbang pembayaran fiat kepada kripto, dompet kripto yang dihoskan dan proses integrasi yang dipermudahkan. Pelanggan di AS akan menjadi antara yang pertama mendapat manfaat daripada integrasi dan pelaksanaan yang lebih pantas dan mudah.

Keupayaan fiat kepada kripto Currency.com memberikan fleksibiliti untuk menyimpan, membeli dan melabur dalam mata wang kripto popular dengan selamat. Dompet kripto akan membenarkan pelanggan menggunakan kad kredit untuk membeli atau menjual mata wang kripto dengan lancar atau memautkan akaun Currency.com mereka dengan akaun bank mereka.

Currency.com US akan dilancarkan dengan Bitcoin, Ethereum, Litecoin dan Bitcoin Cash, menambah lebih banyak mata wang kripto dari semasa ke semasa.

Tiada kompromi tentang pematuhan

Bursa itu akan menggunakan teknologi pembelajaran mesin eksklusif untuk menilai profil risiko pelanggannya tanpa menjejaskan pematuhan.