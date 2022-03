Decentralized Social naik 64% dalam 24 jam: belinya di sini

Selepas Elon Musk membuat ciapan di Twitter bahawa orang ramai memerlukan medium sosial terpencar baharu kerana Twitter tidak menjalankan tugasnya, platform seperti Decentralized Social mula menikmati populariti baharu.

Jika anda ingin mengetahui apa itu Decentralized Social, bolehkah ia memberi anda pulangan yang baik, dan tempat terbaik untuk membeli Decentralized Social, anda telah datang ke tempat yang betul.

Decentralized Social (DESO) menggambarkan dirinya sebagai blok rantai lapisan-1 pertama di dunia yang dibina khas untuk menskalakan aplikasi sosial terpencar kepada berbilion pengguna.

Blok rantai inovatif ini telah dicipta pada tahun 2019 dengan tujuan untuk menjana rangkaian sosial terpencar Web3. Ia bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul disebabkan oleh pemusatan media sosial yang ada sekarang.

Tidak seperti media sosial konvensional, rangkaian blok rantai sosial DESO menganggap kandungan sebagai utiliti awam. Sesiapa sahaja boleh mendapatkan akses kepadanya. Platform ini menggabungkan infrastruktur pangkalan data yang cekap dan berskala dengan paradigma sistem kewangan P2P terbuka yang ditawarkan oleh mata wang kripto.

Produk akhir disesuaikan untuk menghasilkan media sosial Web3 generasi akan datang. Beratus-ratus aplikasi telah dibina pada blok rantai DESO setakat ini.

Tiada apa yang boleh menggantikan melakukan penyelidikan anda sendiri. Sebarang keputusan pelaburan yang anda buat hendaklah berdasarkan kepakaran pasaran anda, sikap anda terhadap risiko, dan ciri serta penyebaran portfolio anda. Pertimbangkan juga perasaan anda tentang kehilangan wang.

Tech News Leader meramalkan harga DESO akan mencecah $64.90 tahun ini. Dalam masa 5 tahun, 1 DESO akan bernilai $193.33. DESO akan menembusi $1,000 dalam masa satu dekad. Ia akan bernilai $1,147, menurut penganalisis itu.

There is so much on the horizon for DeSo and our community.

Since launch, there has been 1.5M wallets created and $17.2M has been made by DeSo creators.

We are just getting started.

Make sure to check out @openprosper for more DeSo stats here 👇 https://t.co/KhgvTlCpYX pic.twitter.com/Tx8eJd98UH

— DeSo (@desoprotocol) March 10, 2022