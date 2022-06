DeFi berpaling daripada dirinya sendiri ketika panik pasaran

Terdapat beberapa trend yang membimbangkan dalam kripto baru-baru ini, tetapi salah satu daripadanya menarik perhatian saya minggu lepas. Solend, platform pemberian pinjaman berdasarkan Solana, lulus undian kerajaan untuk mengambil alih dompet peribadi.

Dompet peribadi (selepas ini dirujuk sebagai “paus”) mendepositkan 5.7 juta SOL, yang kini bernilai $200 juta, ke platform pinjaman tersebut. Sebagai balasan, paus itu meminjam $108 juta stablecoin. 5.7 juta token SOL terdiri daripada lebih 95% jumlah deposit di platform tersebut.

Masalah timbul apabila harga Solana merosot bersama pasaran yang lebih luas, mengurangkan nilai cagaran paus secara drastik dan membawa kepada senario pembubaran yang berpotensi. Dalam hal ini, pasaran akan dibanjiri dan berpotensi meningkatkan nilai token Solana.

“Dalam kes terburuk, Solend boleh berakhir dengan hutang lapuk,” kata Solend. “Ini boleh menyebabkan huru-hara, memberi tekanan pada rangkaian Solana.”

Mencatatkan jumlah SOL ini berbanding jumlah dagangan menyerlahkan betapa besar impaknya terhadap pasaran, dengan kesan pencetus bot pada DEX berkemungkinan memburukkan lagi tekanan menurun yang mungkin timbul sekiranya dompet ini membanjiri pasaran.

Harga pembubaran pinjaman ialah $22.27, yang memerlukan kejatuhan 35% daripada harga semasa untuk dicetuskan. Walaupun ini merupakan penurunan yang ketara, Solana turun 80% pada tahun ini sahaja dan kejatuhan 35% dari sini adalah jauh dari tidak dapat dibayangkan – dan ia sangat hampir apabila Solana turun kepada $25 minggu lepas.

Protokol tersebut cuba menghubungi paus dan merayu agar mereka menambah pinjaman, tetapi tiada jawapan, dengan dompet tidak aktif selama hampir dua minggu. Jadi, undian diluluskan dan protokol tersebut mengundi untuk mengambil alih dompet paus buat sementara waktu dan mengurangkan risiko kepada protokol.

Selepas mengambil alih dompet, rancangannya adalah untuk membubarkan paus melalui transaksi over-the-counter, daripada merisikokan penularan secara berperingkat dengan membubarkan on-chain melalui mekanisme automatik.

2/ a whale has a massive position of $170M SOL deposited and $108M stables borrowed. they're currently 95% of the SOL deposits and 86% of USDC borrows https://t.co/Xp7Xym5LQt

Sejak itu, paus telah memindahkan $25 juta ke pasaran Mango, mengehadkan kemusnahan yang akan berlaku kepada Solend sekiranya pembubaran dicetuskan.

3oSE…uRbE has acted on our suggestion to spread their position across lending venues (decentralized and centralized) as a first step.

So far they've moved $25M USDC debt to @mangomarkets

This shows commitment to working things out and solves Solend's USDC utilization problem.

— Solend (we're hiring!) (@solendprotocol) June 21, 2022