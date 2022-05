Scraper DEX OmniDex1 kini dilancarkan, membolehkan DIA mengumpul dan mengagregat data pasaran dari OmniDEX di Telos.

Teruskan membaca artikel pendek ini untuk semua butiran tentang DIA: apakah ia, adakah ia berbaloi untuk dilabur, dan tempat terbaik untuk membeli Dia sekarang.

Binuan telah berkembang dengan pesat sejak ia ditubuhkan pada tahun 2017 dan kini menjadi salah satu, jika bukan pertukaran kriptokurritas terbesar di pasaran.

Beli DIA dengan Binance hari ini

Beli DIA dengan KuCoin hari ini

DIA (Decentralised Information Asset) adalah platform oracle sumber terbuka yang membolehkan pelaku pasaran mendapatkan sumber, membekal dan berkongsi data yang boleh dipercayai.

DIA menyasarkan untuk menjadi ekosistem bagi data kewangan terbuka dalam ekosistem kontrak pintar kewangan, untuk mengumpulkan penganalisis data, penyedia data dan pengguna data.

Secara umumnya, DIA menyediakan jambatan yang boleh dipercayai dan boleh disahkan antara data off-chain dari pelbagai sumber dan kontrak pintar on-chain yang boleh digunakan untuk membina pelbagai DApp kewangan.

DIA adalah token tadbir urus platform ini. Ia kini berdasarkan protokol ERC-20 Ethereum.

DIA boleh menjadi pelaburan yang menguntungkan, tetapi luangkan masa untuk membaca sekurang-kurangnya beberapa ramalan harga daripada penganalisis terkemuka dan lakukan penyelidikan pasaran sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat pelaburan dengan berhati-hati.

Menurut Tech News Leader, syiling DIA akan turun kepada $0.74 dalam masa 1 tahun, tetapi kemudian naik kepada $2.16 dalam masa 5 tahun. Sedekad dari sekarang, 1 DIA akan bernilai $13.71.

Wallet Investor berpendapat DIA adalah pelaburan yang buruk. Mereka meramalkan penurunan kepada $0.04, kira-kira separuh daripada harga semasanya. Ini adalah penurunan sebanyak 95%.

Does things like this not seem super sus?? 👀 $dia #dia #luna pic.twitter.com/G8StbzvNpo

— Arctic Fox (@Arctic_Fox19) May 18, 2022