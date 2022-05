Usulnya adalah untuk mempunyai rantaian Terra (LUNA) baharu dan Terra Classic (LUNC) (lama), dengan UST dihapuskan daripada rantaian baharu itu.

Terra perlu bersiap sedia untuk mencipta rantaian baharu bagi menyelamatkannya daripada keruntuhan secara keseluruhan, Do Kwon dari Terraform Labs mengumumkan pada hari Isnin.

Menurut Kwon, rancangan baharu itu juga akan membantu menyelamatkan komuniti di sekitar mata wang kripto itu, yang katanya mengalami banyak perkembangan yang baik.

Kwon berkata bahawa rancangan itu adalah untuk mengemukakan usul tadbir urus baharu kepada komuniti pada 18 Mei. Selepas itu, garis masa akan bermula untuk melakukan pembahagian (forking) blok rantai Terra, dengan stablecoin algoritma tidak menjadi sebahagian daripada rantaian baharu itu.

11/ TFL will be initiating a governance proposal for the network fork in the next few hours – if the proposal passes, then it will coordinate the fork with validators next Friday 05/27.

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) May 16, 2022