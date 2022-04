Harga DOGE melonjak ke paras tertinggi berhampiran $0.17, manakala saham Twitter juga meningkat untuk ditutup 5.6% lebih tinggi pada $51.70.

Dogecoin (DOGE) melonjak lebih 25% pada Isnin 25 April selepas peminat terbesarnya, Ketua Pegawai Eksekutif Tesla, Elon Musk, memperoleh Twitter (TWTR).

DOGE, yang telah memaparkan berita berkaitan Musk sebelum ini, melonjak ke paras tertinggi harian berhampiran $0.17. Kenaikan syiling meme teratas itu berlaku selepas teaser sepanjang hari, dengan sentimen pelabur mengenai syiling itu memuncak selepas Musk mencapai perjanjian dengan lembaga Twitter berhubung pembelian itu.

Walaupun mata wang kripto kekal jauh daripada paras tertinggi sepanjang masa sebanyak $0.73 yang dicapai pada Mei 2021, reaksi terhadap berita hari ini hanyalah satu daripada banyak perkara yang akan datang.

Pada masa artikel ini ditulis, DOGE/USD didagangkan sekitar $0.16, naik kira-kira 15% dalam tempoh 24 jam yang lalu selepas mengurangkan beberapa kenaikan harian.

Pada hari Isnin, Twitter mengumumkan dalam siaran akhbar bahawa lembaganya telah “menandatangani perjanjian muktamad untuk diambil alih oleh entiti yang dimiliki sepenuhnya oleh Elon Musk.”

Menurut pengumuman itu, pengambilalihan itu bermaksud $54.20 sesaham dengan nilai $44 bilion. Pada harga ini, pemegang saham Twitter mendapat premium 38% pada harga penutupan saham syarikat pada 1 April 2022, sehari sebelum CEO Tesla mendedahkan 9% kepentingan dalam Twitter.

Musk berkata dia akan memastikan Twitter menjadi ‘dasar’ kebebasan bersuara, lebih baik daripada sebelumnya dan bebas daripada bot spam. Dia akan meningkatkannya dengan ciri-ciri baharu serta berusaha untuk mengesahkan semua manusia.

“Twitter mempunyai potensi yang sangat besar – saya berharap dapat bekerjasama dengan syarikat dan komuniti pengguna untuk membukanya,” katanya.

Musk juga berharap pemilikannya ke atas syarikat media sosial itu tidak akan mendorong sesetengah pengguna keluar daripada platform.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022