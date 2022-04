Selepas pengumuman Twitter tentang Elon Musk yang menjadi ahli lembaga pengarahnya yang terbaru, Dogecoin mula naik. Musk bersetuju untuk mengekalkan pegangannya sehingga maksimum 14.9% daripada 9.2% pada masa ini.

Panduan ringkas ini mempunyai semua yang anda perlu tahu tentang ekosistem dan syiling Dogecoin, termasuk sama ada anda perlu membelinya. Di sinilah tempat untuk membeli Dogecoin jika anda mahu.

Dogecoin dicipta sebagai jenaka oleh jurutera perisian Billy Markus dan Jackson Palmer. Ia adalah syiling anjing pertama dan syiling meme pertama dalam sejarah.

Ia mungkin bermula dengan sifat menyindir, tetapi ia menjadi pelaburan yang menguntungkan bagi sesetengah orang. Dogecoin telah diperkenalkan dengan ciri logo Shiba Inu pada 6 Disember 2013 dan popularitinya berkembang pesat.

Menjelang musim bunga tahun lepas, permodalan pasarannya telah melepasi $85 bilion. Kripto ini bermula dengan had 100 bilion syiling. Had ini telah dicapai pada pertengahan tahun 2015 dan 5 bilion syiling lagi dimasukkan ke dalam edaran setiap tahun selepas itu.

Dogecoin pastinya bernilai jika anda melabur pada masa yang tepat. Malangnya, ini selalunya mustahil untuk diketahui terlebih dahulu. Sebarang keputusan pelaburan perlu mengambil kira toleransi risiko anda. Jangan mempercayai sebarang ramalan harga pada nilai muka semata-mata.

Wallet Investor meramalkan bahawa harganya boleh mencapai $0.29 dalam masa setahun. Pada tahun 2027, mereka meramalkan ia akan didagangkan pada $0.86.

Digital Coin Price meramalkan purata harganya pada $0.19 tahun ini, $0.28 pada tahun 2025 dan $0.66 pada tahun 2030. Menurut Price Prediction, DOGE akan bernilai $0.16 secara purata tahun ini, meningkat kepada $0.49 pada tahun 2025 dan kepada $2.82 pada tahun 2030.

