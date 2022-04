Selepas Twitter menerima tawaran Elon Musk, harga syiling meme popular itu melonjak. Ia naik 30% dan terus meningkat pada masa artikel ini ditulis. Jutawan itu akan menjadikan gergasi media sosial itu bersifat peribadi.

Dogecoin semakin melonjak kerana potensinya sebagai alat pembayaran telah berkembang dengan pesat.

Teruskan membaca artikel pendek ini untuk semua butiran tentang Dogecoin: apakah ia, adakah ia berbaloi untuk dilabur, dan tempat terbaik untuk membeli Dogecoin sekarang.

Dogecoin menampilkan seekor anjing Shiba Inu pada logonya dan berdasarkan meme Internet bertemakan anjing. Ia adalah projek sumber terbuka dan merupakan pecahan daripada Litecoin.

Utiliti utamanya adalah sebagai sistem tip di Reddit dan Twitter untuk memberi ganjaran kepada pengguna yang berkongsi atau mencipta kandungan berkualiti. Kini dengan Musk menerajui Twitter, utiliti ini dijangka akan menjadi lebih menonjol.

Pada masa ini, orang ramai boleh menerima tip dalam Dogecoin daripada faucet atau dengan mengambil bahagian dalam komuniti yang menggunakannya.

Dogecoin berbeza daripada Bitcoin dalam beberapa perkara, termasuk masa blok dan perlombongan. Dogecoin mempunyai bekalan tidak terhad dan masa blok selama satu minit. Tiada had untuk jumlah Dogecoin yang boleh anda lombong.

Tiada apa yang boleh menggantikan melakukan penyelidikan anda sendiri. Sebarang keputusan pelaburan yang anda buat hendaklah berdasarkan kepakaran pasaran anda, sikap anda terhadap risiko, dan ciri serta penyebaran portfolio anda. Pertimbangkan juga perasaan anda tentang kehilangan wang.

Digital Coin dan GOV Capital kedua-duanya menjangkakan Dogecoin akan mencapai $0.20 dalam masa setahun. CryptoNewZ pula lebih bulis, meramalkan harga maksimum 21 sen bagi setiap token seawal tahun ini.

