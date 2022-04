Dogelon Mars naik 50% susulan laporan bahawa ia akan disenaraikan di Binance, dan kenaikan itu disokong oleh lantunan harga Bitcoin. Bagaimanapun, harganya turun selepas itu. Pada masa artikel ini ditulis, ia telah turun kira-kira 1%.

Panduan ringkas ini mempunyai semua yang anda perlu tahu tentang Dogelon Mars, termasuk sama ada dan tempat untuk membeli Dogelon Mars jika anda mahu.

Memandangkan ELON ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli ELON menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli ELON sekarang, ikut langkah berikut:

Kami mencadangkan eToro kerana ia adalah salah satu platform perdagangan pelbagai aset terkemuka di dunia, satu bursa dan semua-dompet-dalam –satu dengan beberapa fi terendah dalam industry. Ia juga mesra pemula, dan mempunyai lebih banyak kaedah pembayaran yang tersedia untuk pengguna daripada mana-mana perkhidmatan lain yang tersedia.

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk ELON

Dogelon Mars ialah syiling meme bertemakan anjing di Ethereum dan Polygon. Ia mengikuti contoh syiling anjing lain yang berjaya dan memainkan beberapa tema popular dalam ruang syiling meme.

Namanya adalah campuran Dogecoin dan Elon Musk dan merujuk kepada Marikh, diputar berdasarkan meme bulan yang terkenal, mencadangkan bahawa Dogelon akan mengalami pergerakan ke atas yang besar-besaran.

Dogelon Mars tidak mempunyai peta jalan, tetapi sebaliknya membangunkan versi fantasi melalui komiknya. Selepas penjajahan semula Marikh pada tahun 2420, Dogelon perlu berjuang untuk terus hidup menentang pemusnah.

Versi fantasi ini mencadangkan bahawa sebaik sahaja syiling ini disenaraikan di semua bursa utama, harga ELON akan mencapai Marikh.

Dogelon Mars pasti bernilai melabur jika masa anda tepat. Malangnya, ini selalunya mustahil untuk diketahui terlebih dahulu. Sebarang keputusan pelaburan harus mengambil kira toleransi risiko anda. Jangan ambil sebarang ramalan harga pada nilai muka.

CryptoNewsZ meramalkan bahawa Dogelon Mars akan mencecah $0.00000127 menjelang akhir tahun 2022 dan $0.00000194 dalam masa tiga tahun.

Crowd Wisdom memberikan Dogelon Mars penilaian “Belian Kukuh” dan ramalan harga purata sebanyak $0.00000285 untuk tahun depan. Pada tahun 2030, mereka meramalkan ELON akan mencecah paras tertinggi sepanjang masa sebanyak $0.0000367.

