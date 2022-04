Ethereum Classic (ETC) telah menunjukkan prestasi yang agak mengagumkan sepanjang bulan lepas. Syiling ini telah berjaya meningkat daripada paras terendah tahunannya dan mencapai paras tertinggi baharu untuk tahun ini. Pada satu ketika, ia bahkan menguji $60, yang merupakan sesuatu yang sangat besar. Tetapi ETC nampaknya telah jatuh sejak itu. Berikut beberapa perkembangan utamanya:

Selepas memuncak pada sekitar $54 dalam beberapa minggu kebelakangan ini, syiling ini telah turun kira-kira 20%.

ETC juga telah bergelut untuk menemui momentum kenaikan dan terus didagangkan secara sideways

Syiling ini menghadapi risiko sebenar pembalikan trend yang boleh mendorong harga jatuh lebih rendah.

Sumber Data: Tradingview

Ethereum Classic (ETC) – Adakah pembalikan trend akan berlaku?

Trend kenaikan baru-baru ini dalam ETC sebahagian besarnya telah didorong oleh pelombong Ethereum yang membeli syiling ini kerana menjangkakan Ethereum 2.0. Malah, melihat pada kemajuan antara ETH dan ETC, jelas bahawa permintaan sebahagian besarnya memihak kepada Ethereum Classic.

Sebagai contoh, ETH telah mengalami trend bulis besar-besaran sejak pertengahan bulan Mac dan telah naik kira-kira 30%. Dalam tempoh yang sama, ETC telah naik hampir 80%. Pendek kata, ETC telah mengatasi ETH sebanyak dua kali ganda. Tetapi trend kenaikan ini berbalik dengan pantas.

Sebagai contoh, walaupun naik, ETC telah gagal untuk menembusi SMA 200 hari. Selain itu, jarak antara SMA 50 hari (kedudukan yang sudah dilepasi ETC sekarang) dan SMA 200 hari adalah sangat tinggi. Ini biasanya menunjukkan momentum bulis yang mulai perlahan. Kami menjangkakan ETC akan mengalami penurunan yang mendadak, dan selepas ia menembusi sokongan $38, penurunan ini akan menjadi lebih besar.

Adakah ETC berbaloi untuk dibeli?

Buat masa ini, nampaknya syiling ini telah kehilangan potensi kenaikannya. Anda tidak mahu membeli aset yang sedang menghadapi pembalikan trend.

Langkah yang terbaik ialah menunggu kira-kira satu minggu. Jika ETC turun di bawah $38, maka tempoh penjualan akan tiba, selepas itu harganya akan berkonsolidasi. Itulah masa terbaik untuk membeli ETC.