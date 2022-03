Pasaran kripto secara amnya sangat mengelak risiko. Walaupun kita telah melihat banyak turun naik, arah aliran umum dalam pasaran kekal menurun. Ethereum Classic (ETC) ialah salah satu daripada syiling yang telah terjejas oleh perkara ini, dan nampaknya syiling ini mempunyai momentum kenaikan harga yang sangat sedikit sekarang. Berikut sedikit sorotannya:

ETC telah berjaya mengekalkan pergerakan harga di atas sokongan $25 buat masa ini.

Token ini kini didagangkan pada $26.56, hampir tidak berubah dalam tempoh 24 jam yang lalu.

Walaupun begitu, ETC kekal sangat terdedah kepada tekanan jualan.

Sumber Data: Tradingview

Ethereum Classic (ETC) – Ke manakah harganya akan pergi?

Melihat pergerakan harga sejak beberapa hari lepas menunjukkan bahawa ETC didagangkan dalam symmetrical triangle. Ini bermakna syiling ini bergerak antara sokongan dan rintangan dalam nafas yang hampir sama. Jadi, walaupun ETC dapat membina trajektori menaik, syiling ini mungkin akan turun semula ke $28 dan kembali kepada sokongan $25.

Inilah sebabnya kami merasakan terdapat momentum kenaikan harga yang sangat sedikit sekarang. Tetapi walaupun dengan symmetrical triangle ini, ETC masih sangat terdedah kepada tekanan jualan. Malah, dengan turun naik pasaran semasa, adalah sangat tidak munasabah untuk mengharapkan ETC menahan sokongan $25 dalam beberapa hari yang akan datang. Akibatnya, kami percaya bahawa satu-satunya cara untuk symmetrical triangle pecah adalah jika ETC mengalami aliran menurun.

Mengapa masih membeli Ethereum Classic?

Selalunya sukar bagi kebanyakan pelabur untuk membeli syiling yang nampaknya telah mendatar atau syiling yang nampaknya tidak mempunyai momentum menaik yang mencukupi. Tetapi pada akhirnya, pandangan jangka panjang adalah perkara yang sangat penting untuk pelabur kripto.

Walaupun pada masa ini, Ethereum Classic (ETC) nampaknya bergelut dengan momentum kenaikan harga, dalam jangka sederhana dan panjang, syiling ini masih akan memberikan nilai kepada pelabur.