Ethereum Classic (ETC) telah menjadi salah satu kripto berprestasi terbaik sejak 7 hari lalu. Pakar berpendapat bahawa kebanyakan lonjakan ini telah dicetuskan oleh penghijrahan besar-besaran pelombong Ethereum Proof of Work ke ETC. Berikut apa yang kami tahu:

Ethereum Classic (ETC) telah melonjak hampir 80% sepanjang 7 hari lepas.

Pelombong Ethereum Proof of Stake beralih ke ETC dalam jumlah yang besar.

Ini berlaku semasa blok rantai yang diketuai oleh Vitalik itu ingin melancarkan Proof of Stake Ethereum 2.0.

Sumber Data: Tradingview

Bagaimanakah Ethereum 2.0 akan membentuk ETC?

Lonjakan mendadak dalam ETC yang dilihat pada minggu lepas dijangka akan berterusan. Malah, ramai pakar merasakan bahawa semakin cepat kita menghampiri Ethereum 2.0, ETC akan melonjak lebih tinggi. Mengikut anggaran semasa, Ethereum dijangka beralih ke proof of stake sepenuhnya pada akhir tahun 2022. Ini akan memberikan peluang besar kepada pelabur kripto untuk memperoleh pendapatan.

"Untuk industri secara keseluruhan, kami menjangkakan pertaruhan akan menjadi perniagaan yang besar," kata David Lawant, pengarah penyelidikan di Bitwise Asset Management. Firma itu mempunyai lebih $1.3 bilion aset, termasuk portfolio kripto. Terdapat juga perbincangan bahawa ekonomi token pada Ethereum dan rantaian lain akan menguasai pelaburan kripto.

"Ekonomi token akan memainkan peranan besar dalam perdagangan masa depan dunia dengan blok rantai sebagai pengemudinya" kata Adrian Pollard dari HollaEx.

Tetapi peralihan ke arah ETC juga boleh memberi tekanan kepada Ethereum itu sendiri. Baru-baru ini, ETH berjaya bergerak di atas $3000 dan telah kekal di situ selama beberapa hari. Peralihan ke arah Ethereum 2.0 mungkin agak tidak stabil, tetapi akhirnya, nilai jangka panjang ETH masih kekal menjanjikan.

Adakah Ethereum Classic (ETC) satu pembelian yang baik?

Peralihan ke arah Ethereum 2.0 akan selesai tahun ini, jadi masih ada banyak masa sebelum ia berlaku. Kami menjangkakan ETC akan terus melonjak dalam tempoh ini. Jadi, sekurang-kurangnya dalam jangka pendek, syiling ini memang berbaloi untuk dibeli. Kita mungkin akan menyaksikan kenaikan yang sangat tinggi sebelum tahun ini berakhir.