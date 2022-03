Goldman Sachs melakukan perdagangan kripto OTC yang pertama

Transaksi kripto OTC Goldman telah difasilitasi oleh Galaxy Digital Holdings milik Michael Novogratz.

Goldman Sachs dikatakan telah menyelesaikan perdagangan derivatif kripto OTC (over-the-counter) pertamanya, menjadi bank AS utama pertama yang memasuki pasaran opsyen kripto yang semakin berkembang.

Perkembangan itu diketahui pada hari Isnin dan menyaksikan bank itu melakukan perdagangan kripto OTC sulungnya yang menampilkan sejenis derivatif BTC yang diselesaikan secara tunai.

Menurut satu laporan oleh CNBC, Goldman bekerjasama dengan Galaxy Digital untuk berjaya melaksanakan opsyen NDO (non-deliverable option) untuk Bitcoin.

Anthony Scaramucci dari SkyBridge Capital menegaskan bahawa Galaxy Digital turut membantunya mengendalikan perdagangan kripto OTC pertamanya.

