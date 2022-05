Disebabkan ketidaktentuan pasaran, syiling HERO telah menjadi salah satu mata wang kripto yang paling tidak menentu sepanjang bulan lalu. Semalam ia melonjak lebih 5% tetapi kemudian turun kepada 8.74% hari ini.

Tetapi mengapa syiling ini naik semalam dan mengapa kenaikannya terlalu sedikit. Dalam artikel ini, kita akan melihat kemungkinan sebab di sebalik trend kenaikan semalam.

Tetapi sebelum kita menyelidiki sebab-sebab ini, penting untuk kita memaklumkan mereka yang mungkin pertama kali mendengar istilah ‘Metahero’.

Secara ringkasnya, Metahero ialah metaverse syiling kripto yang dilancarkan pada Julai 2021 dengan visi untuk mencipta dunia digital ultra-realistik di mana pengguna boleh mengimbas manusia dan objek dunia sebenar ke dalam Metaverse.

Ia bekerjasama dengan teknologi pengimbasan 3D 16k terkemuka dan juga industri permainan terkemuka, Wolf Digital World (WDW), untuk membantu visinya.

Salah satu sebab utama mengapa harga Metahero meningkat adalah perkembangan semasa yang dilakukannya, di mana yang terkini adalah menjadi penaja acara FAME MMA di mana mereka akan membuat pengimbas perjalanan pertama mereka (Metascanner) tersedia di laman. Semua pengguna akan mempunyai peluang untuk melihatnya di sini.

Acara ini dijadualkan berlangsung bulan depan, pada 14 Mei.

Satu lagi sebab yang sangat menyumbang kepada trend bulis baru-baru ini adalah selepas Everdome (Metahero’s Metaverse) menyelesaikan syot kilat pengeluaran NFT Genesis minggu lepas.

Pemegang DOME (token asli Everdome) akan dibenarkan menuntut kunci pengasas ke Everdome.

📷 The Genesis NFT snapshot has been taken.

With this snapshot, 9,999 DOME holders have been given the opportunity to claim founding keys to Everdome.🚀

Details on when/how to claim your Genesis #NFT coming very soon. #TheJourneyHasBegun pic.twitter.com/hRxr92w3gK

— Everdome (@Everdome_io) April 27, 2022