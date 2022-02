Telos (TLOS) telah mengekalkan prospek kenaikan harga sejak 27 Januari yang lalu. Ia telah mencapai paras tertinggi baharu sepanjang masa pada $1.43 pada 7 Februari sebelum menyaksikan sedikit penurunan kepada $0.986 dan kemudian menyambung semula aliran kenaikan harganya.

Ia kini didagangkan pada $1.12 selepas lonjakan 10.84% dalam tempoh 24 jam yang lalu.

Dalam artikel ini, kami akan menerangkan kepada anda perkara yang mendorong Kenaikan Telos (TLOS) semasa.

Apakah Telos (TLOS)?

Sebelum kita menyelidiki arah aliran menaik semasa, penting untuk kita memahami dahulu apa itu Telos.

Telos ialah rangkaian blok rantai yang digabungkan dengan perisian EOSIO yang bertujuan untuk membawa kebolehskalaan dan kepantasan kepada kontrak pintar untuk NFT, media sosial, permainan dan kewangan terpencar (DeFi). Token asalnya dipanggil TLOS.

Mengapakah harga TLOS meningkat pada bulan Februari?

Tiga sebab dikaitkan dengan aliran kenaikan harga TLOS semasa. Ini termasuk perkongsian baharu, integrasi TLOS dengan dompet Anchor, dan peningkatan pelancaran projek NFT dan DeFi pada rangkaian Telos.

Perkongsian Baharu

Sejak beberapa minggu lalu, Telos telah mempunyai beberapa integrasi dan perkongsian yang telah meningkatkan kesedaran tentang jenamanya di seluruh dunia.

Sebagai contoh, integrasi Telos Foundation dengan DappRadar telah membantu pengguna Telos menjejaki dApps mereka di Telos Network.

📣 Named as the #1 global #dApp ranking site for #NFT & #DeFi projects, #Telos is proud to announce an integration with @DappRadar!

You can now keep track of exciting new dApps on the #TelosEVM and keep a pulse on the #TelosEcosystem as we introduce new experiences for our users pic.twitter.com/Dkm4MX70Bf — The Telos Foundation (@HelloTelos) January 24, 2022

Telos Foundation turut bekerjasama dengan BikeChain, aplikasi perkongsian perjalanan tadbir sendiri yang memproses semua urus niaga pada blok rantai Telos.

Pelancaran projek NFT dan DeFi pada rangkaian

Terdapat peningkatan dalam bilangan projek DeFi dan NFT yang dilancarkan di Telos; sesuatu yang telah menarik kecairan dan pengguna kepada protokol. Projek DeFi terbaharu ialah OmniDEX yang merupakan tukaran terpencar asal yang pertama dibina pada rangkaian Telos.

TelosEVM just got it's first home grown defi perform @OmniDex1 , first nft marketplace @tofuNFT and is about to get it's first lending platform @aristotledao. Things are about to get wild 🔥🔥🔥 — 🟣 Justin Giudici (@The_JUDii) January 20, 2022

Projek lain yang telah dilancarkan baru-baru ini daripada Telos termasuk tofuNFT pasaran NFT rantaian silang, protokol AristotleDAO DeFi, projek TelosPunks NFT dan aplikasi media sosial NFT, APPICS.

Integrasi TLOS dengan dompet Anchor

Perkembangan penting lain dalam ekosistem Telos ialah integrasi rangkaian dengan dompet Anchor daripada Greymass, sebuah organisasi yang dibina untuk memudahkan pertumbuhan teknologi lejar yang diedarkan dan infrastruktur yang menjanakannya, ini membawa kepada kenaikan harga yang tinggi.

📣 How to setup your #Telos wallet on Anchor ⚓️ in 30 seconds! ⏰ The anchor wallet app by @greymass allows you to seamlessly and securely interact with the Telos #blockchain and makes it easy to manage your $TLOS with its applications for mobile and desktop. 🖥 pic.twitter.com/jsj1kf5KId — The Telos Foundation (@HelloTelos) February 2, 2022

Melalui integrasi ini, pemegang TLOS boleh melog masuk dengan selamat ke pelbagai aplikasi seperti platform Staker One, dompet web Telos dan Decided Voter, yang beroperasi dalam rangkaian.