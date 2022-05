Zilliqa (ZIL) adalah salah satu syiling dengan prestasi terbaik dalam pasaran kripto hari ini. Ia telah meningkat lebih 20% hari ini.

Pada masa artikel ini ditulis, ZIL didagangkan pada $0.08889, naik 25.67% selepas mencapai paras tertinggi harian $0.09776 sebelum turun.

Menurut laporan dari LunarCrush, pemantau aktiviti pasaran dan media sosial untuk mata wang kripto, token ZIL adalah antara mata wang kripto yang paling banyak dibincangkan.

Sentimen pasaran dan sosial ini dianggap sebagai sebab utama di sebalik kenaikan token itu yang membantu ZIL menampung sebahagian daripada penurunan 30 hari lalu sebanyak 37%.

Selain itu, kenaikan token itu juga sedikit sebanyak dipengaruhi oleh langkah Ketua Pegawai Eksekutif Ben Livshits yang mendedahkan peta jalan projek. Ketua Pegawai Eksekutif itu berkata bahawa projek tersebut akan menumpukan pada membina dan mengintegrasikan aplikasi Metaverse, permainan dan DeFi.

