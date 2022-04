UK mengambil langkah ini dan beberapa langkah lain untuk menjadi hab global bagi inovasi teknologi aset kripto, kata Setiausaha Ekonomi Perbendaharaan pada UK Fintech Week 2022.

UK bersedia untuk membawa stablecoin ke dalam rangka kerja kawal selianya berkaitan pembayaran elektronik, membuka penerimaan selanjutnya untuk aset di seluruh negara.

Rancangan itu didedahkan pada hari Isnin, yang diketengahkan oleh seorang pegawai kerajaan semasa acara InnFin Global Finance Summit di London.

Menurut Setiausaha Ekonomi Perbendaharaan, John Glen, kerajaan sedang mencari langkah yang sesuai dan boleh dilakukan yang akan meletakkan UK di barisan hadapan dalam inovasi kripto.

Kerajaan mahu melihat negara itu menjadi "hab global" untuk teknologi dan pelaburan kripto, kata Glen.

Dan salah satu langkah itu melibatkan beberapa penyesuaian dalam garis panduan kawal selia negara secara beransur-ansur supaya stablecoin menjadi pilihan pembayaran yang sah untuk pengguna. Langkah-langkah ini juga akan disesuaikan untuk menyokong pengeluar dan penyedia perkhidmatan stablecoin.

This places the UK financial services sector at the forefront of technology, creating conditions for stablecoin issuers and service providers to operate and invest. pic.twitter.com/14SsIGW5bf

Economic Secretary @JohnGlenUK announced today that stablecoins will be brought into UK payments regulation.

Saranan Kementerian Kewangan juga termasuk kesedaran bahawa pertumbuhan dalam ruang aset digital boleh memberikan rangsangan besar kepada pilihan pengguna. Oleh itu, kerajaan UK sedang menyasarkan pendekatan kawal selia baharu yang boleh menyokong bukan sahaja sektor stablecoin, tetapi sektor lain dalam pasaran aset digital yang lebih luas.

“Jika teknologi kripto akan menjadi sebahagian besar daripada masa depan, maka kami, UK, mahu menjadi sebahagian daripadanya,” kata Glen pada UK Fintech Week 2022.

Rancangan untuk membawa masuk stablecoin ke dalam persekitaran kawal selia UK telah muncul sejak tahun lepas. Walau bagaimanapun, terdapat langkah baharu untuk keseluruhan idea itu.

Pada hari Isnin, HM Treasury (Kementerian Ekonomi dan Kewangan UK) mengumumkan bahawa Canselor Perbendaharaan, Rishi Sunak telah meminta Royal Mint untuk mencipta NFT dan mengeluarkannya menjelang musim panas.

Chancellor @RishiSunak has asked @RoyalMintUK to create an NFT to be issued by the summer.

This decision shows the the forward-looking approach we are determined to take towards cryptoassets in the UK. pic.twitter.com/cd0tiailBK

— HM Treasury (@hmtreasury) April 4, 2022