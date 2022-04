Kes Ripple vs. SEC mungkin akan diputuskan pada awal 2023

Perjuangan Ripple untuk mengalahkan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) AS dalam kes yang telah berlarutan sejak Disember 2020 akan berterusan sehingga awal 2023, menurut kemas kini yang dikongsi oleh Stuart Alderoty, Penasihat Undang-Undang di Ripple.

Kes ini berkisar tentang XRP, mata wang kripto yang dilancarkan oleh Ripple Labs.

Pada 22 Disember, SEC mengumumkan ia telah mendakwa Ripple Labs Inc. dan dua eksekutif tertinggi atas penjualan sekuriti tidak berdaftar bernilai $1.3 bilion. Pengawal selia itu berkata penawaran sekuriti “sedang berlangsung,” yang didakwa merujuk kepada penjualan XRP Ripple.

Pada asasnya, SEC mengatakan bahawa XRP adalah sekuriti. Ripple dan eksekutif tertingginya telah menegaskan bahawa tuduhan pemantau sekuriti itu adalah palsu. Banyak lagi yang telah diketengahkan, termasuk komen daripada bekas pegawai SEC.

Kemas kini hari Sabtu daripada Alderoty, dan peguam bela James K. Filan, bermakna ini akan mengambil masa dua tahun penuh untuk menunggu penyelesaian kes itu.

“Kini nampaknya kes iitu akan diselesaikan pada 2023 – dan setiap hari yang berlalu menjejaskan rakyat AS yang pada dasarnya menjadi mangsa rug pull oleh SEC,” kata Alderoty dalam benang Twitter .

Filan menunjukkan kemungkinan yang sama ini, menyatakan dalam ciapan Twitter bahawa SEC dan Ripple telah memfailkan surat penjadualan bersama untuk mendapatkan penyelesaian kepada kes itu. Menurutnya, kedua-dua pihak tersebut telah mencadangkan agar hujah pembukaan untuk keputusan tanpa bersidang bermula pada Ogos.

Garis masa itu juga menjawab sebarang bantahan dariapda pakar, dengan hujah penutup yang dijangkakan “beberapa hari sebelum Krismas.”

Taktik kelewatan SEC yang jelas sepanjang kes ini kelihatannya memainkan peranan dalam keputusan Ripple untuk menyetujui pemfailan bersama. Itulah sebab mengapa pemegang XRP perlu menunggu lama untuk penyelesaian yang berpotensi.

Alderoty berkata:

“Kepada mereka yang bertanya jika ini adalah pemfailan bersama – ya. Tetapi, berdasarkan rekod prestasi SEC, jika kami tidak bersetuju dengan ini, lelaran seterusnya berkemungkinan besar akan lebih lama lagi.”

To all that have been following the case thus far – thank you. Know that Ripple is pushing hard (and the Court is working hard) to resolve the case as soon as possible, despite the SEC time and again doing everything they can to delay. https://t.co/bP0shaNBOa

