Do Kwon menyasarkan $10 bilion BTC untuk menyokong TerraUSD (UST).

Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Terraform Labs, Do Kwon menambah Bitcoin bernilai $230 juta ke dompet Luna Foundation Guard, membeli 5,040 BTC pada hari Rabu apabila harganya turun lagi.

Rabu menyaksikan harga Bitcoin turun di bawah $45,000 di tengah-tengah sentimen pasaran yang negatif, memberikan peluang untuk membeli pada harga penurunan bagi Ketua Pegawai Eksekutif Terra. Ia adalah peluang yang sebelum ini menyaksikan MicroStrategy turut membeli Bitcoin bernilai $190 juta.

Kwon berkongsi berita itu di Twitter:

"Hari ini saya menyiram tanaman saya, menulis beberapa e-mel, membeli bitcoin bernilai 230J, membersihkan rumah, makan McDonalds, dan sekarang pergi membawa anjing saya berjalan."

Today I:

– Watered my plants

– Wrote some emails

– Bought 230M in $BTC

– vacuumed the house

– had some mcdonalds

Now off to walk the dog 🤝

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) April 6, 2022