Ketua Pegawai Eksekutif Terraform Labs, Do Kwon telah mempertaruhkan $10 juta ke atas harga Terra (LUNA) sepanjang tahun hadapan.

Pertaruhan besar itu melibatkan pelabur kripto dengan nama samaran Gigantic Rebirth, atau GCR, dan telah dimeterai selepas kedua-duanya mendepositkan $10 juta setiap seorang ke dalam akaun eskrow yang dikawal oleh pedagang kripto Cobie.

GCR adalah yang pertama mendepositkan USD Coin (USDC) bernilai $10 juta ke dalam eskrow, manakala Kwon, yang membuat satu lagi pertaruhan ke atas LUNA semalam, melengkapkan pemindahannya beberapa saat kemudian.

Mengikut terma perjanjian, pertaruhan akan berjalan dengan bergantung pada kedudukan harga LUNA dalam masa setahun. Ketua Terra percaya LUNA akan lebih tinggi daripada $88.00 hari ini pada Mac 2023, manakala GCR bertaruh bahawa nilai mata wang kripto itu akan lebih rendah daripada harga hari ini.

Pada hari Isnin, Kwon mempertaruhkan $1 juta bahawa LUNA akan naik melebihi harga 14 Mac 2022 pada tarikh yang sama tahun depan. Hari ini, Cobie menyatakan dalam ciapan Twitter bahawa ketiga-tiga pihak telah mendepositkan $22 juta secara keseluruhan ke dalam eskrow.

"GCR, Do dan Algod semuanya telah mendepositkan ke alamat eskrow pertaruhan Cobie Luna. Semoga yang terbaik menjadi pemenang," katanya sambil berkongsi tangkapan skrin jumlah tersebut.

Cobie telah berjanji untuk memastikan pertaruhan ini berlaku, memberi jaminan kepada komuniti kripto bahawa dia tidak akan "menipu" sesiapa.

22m is below my "would rug?" threshold but if anybody would like to increase the bet to the hundreds of millions then I will certainly consider stealing the money and going on the run. Thank you

— Cobie (@cobie) March 15, 2022