Kini anda boleh membeli token dipacu komuniti, Shibnobi

Harga langsung Shibnobi, satu lagi token bertema Shiba, ialah $8.82E-15 dengan jumlah dagangan dalam tempoh 24 jam hampir $2 juta. Shibnobi telah disenaraikan di Dojoswap Exchange tiga hari lalu. Ia telah naik 3.33% hari ini.

Jika anda tertarik dengan ciri unik dan ingin mengetahui cara dan tempat untuk membeli Shibnobi, panduan ini adalah untuk anda.

Memandangkan SHINJA ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli SHINJA menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli SHINJA sekarang, ikut langkah berikut:

Kami mencadangkan eToro kerana ia adalah salah satu platform perdagangan pelbagai aset terkemuka di dunia, satu bursa dan semua-dompet-dalam –satu dengan beberapa fi terendah dalam industry. Ia juga mesra pemula, dan mempunyai lebih banyak kaedah pembayaran yang tersedia untuk pengguna daripada mana-mana perkhidmatan lain yang tersedia.

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk SHINJA

Platform yang dipacu komuniti ini sedang membangunkan ekosistem untuk pelabur generasi akan datang yang menjadikan kripto mudah dan selamat untuk semua orang.

Ia sedang dalam misi untuk mengubah ruang kripto, menjadikannya lebih selamat, adil dan lebih bermaklumat untuk pelabur biasa dan projek yang disemak.

Produk utamanya ialah Dojoswap, DEX berbilang rantai dengan platform pertaruhan, blok rantai Kusari dengan ciri keselamatan yang dipertingkatkan dan proses tapisan yang kukuh untuk projek yang disenaraikan di dalamnya, serta Katana, dompet dengan 2FA. Dojoverse ialah persekitaran multiverse platform itu.

Memandangkan betapa sukarnya untuk membuat ramalan mata wang kripto yang tepat, anda tidak boleh mengambil sebarang keputusan yang menjejaskan kewangan anda sebelum membuat analisis pasaran yang mendalam. Jangan melabur lebih daripada kerugian yang anda mampu tanggung.

GOV Capital yakin dengan token ini, meramalkan harganya akan meningkat kepada $3.37E-14 dalam masa satu tahun. Up to Brain meramalkan 1 SHINJA akan naik kepada $6.44E-13 pada tahun 2023.

#CryptocurrencyNews#SHINJA A CONTENDER AT ONLY 4 MONTHS OLD!#Shibnobi pic.twitter.com/74aDYJT5SM

— Union gal (@Union_gal12) March 10, 2022