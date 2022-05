Luna Foundation Guard, sebuah organisasi yang menyokong ekosistem Terra, telah mengesahkan melalui pengumuman bahawa mereka menjual 80,081 Bitcoin dan token pegangan lainnya untuk menghalang kejatuhan pada 8 Mei dan 10 Mei.

Luna Foundation Guard (LFG) mempunyai lebih 80 ribu BTC dan mata wang kripto lain sebelum tambatan UST terlepas daripada dolar.

1/ As of Saturday, May 7, 2022, the Luna Foundation Guard held a reserve consisting of the following assets:

· 80,394 $BTC

· 39,914 $BNB

· 26,281,671 $USDT

· 23,555,590 $USDC

· 1,973,554 $AVAX

· 697,344 $UST

· 1,691,261 $LUNA

— LFG | Luna Foundation Guard (@LFG_org) May 16, 2022