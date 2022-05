LimeWire, pasaran NFT baharu yang muncul dari aplikasi muzik popular yang dihentikan pada awal 2000-an, telah menandatangani perjanjian besar dengan Universal Music Group (UMG).

Kerjasama dengan UMG, peneraju dunia dalam sektor muzik dan hiburan yang sedang berkembang pesat, menambah kemunculan LimeWire yang mantap ke dalam perhatian.

Menurut pengumuman akhbar yang dikeluarkan pada hari Selasa, perjanjian dengan Universal Music membolehkan firma itu menawarkan pasaran koleksi digitalnya kepada beberapa label rakaman ikonik dan artis yang dihormati.

Label yang boleh memasuki pasaran LimeWire NFT untuk meningkatkan penglibatan peminat melalui NFT muzik digital dan pengalaman Web3 termasuk Interscope Records, Virgin Music, Republic Records, Def Jam Recordings, EMI, Capitol Records dan Motown Records.

Paul dan Julian Zehetmayr, Ketua Pegawai Eksekutif bersama LimeWire, mengulas mengenai kolaborasi itu, berkata bahawa kerjasama itu adalah “demonstrasi sebenar kepantasan di mana industri muzik menerima Web3.”

“Kami sangat teruja untuk membuka ekosistem NFT LimeWire kepada artis dan peminat Universal Music Group dan tidak sabar untuk melihat projek kreatif pertama dilancarkan di pasaran,” tambah mereka.

Important milestone reached! We’re thrilled to announce our partnership with Universal Music Group @UMG, opening up opportunities for music NFTs to all artists signed to Universal and UMG labels.

Read more here 👉 https://t.co/VHolELPC1e pic.twitter.com/JfE3IfMEQ0

— LimeWire (@limewire) May 17, 2022