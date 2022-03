Loopring meningkat 40.87% dalam tempoh 24 jam yang lalu susulan berita kerjasama dengan GameStop untuk pasaran NFT GameStop. Ia didagangkan pada $1.17 pada masa artikel ini ditulis.

Jika anda tertarik dengan ciri unik dan ingin mengetahui cara dan tempat untuk membeli LRC, panduan ini adalah untuk anda.

eToro ialah platform pelaburan berbilang aset dengan lebih daripada 2000 aset, termasuk saham, ETF, indeks, komoditi dan Cryptoassets. eToro menawarkan lebih 20+ Cryptoassets untuk melabur atau melabur dalam CryptoPortfolio mereka di mana pelabur boleh mendapat manfaat daripada pertumbuhan terkumpul Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin dan mata wang kripto terkemuka yang lain. Pengguna eToro boleh berhubung dengan, belajar daripada dan menyalin atau disalin oleh pengguna lain.

Beli LRC dengan eToro hari ini

Coingin adalah syarikat FinTech yang berpangkalan di Lithuania yang ditubuhkan pada tahun 2014. Gerbang pembayaran menawarkan perkhidmatan pemprosesan pembayaran kriptan untuk perniagaan dari mana-mana saiz. Pengurusan akaun berasaskan kebenaran, pembayaran Fiat ke akaun bank dan ciri pengebilan e-mel baru hanya beberapa sebab mengapa Coentuk telah menjadi pemproses pembayaran untuk ramai.

Beli LRC dengan Coingate hari ini

LRC ialah token kripto Loopring, protokol terbuka berasaskan Ethereum yang bertujuan untuk membina bursa kripto terdesentralisasi.

Loopring berhasrat untuk membawa padanan pesanan berpusat dengan penyelesaian pesanan pada blok rantai terdesentralisasi menjadi penyelesaian hibrid, yang akan memaksimumkan yang terbaik dari kedua-dua dunia ini.

Protokol Loopring bertujuan untuk mengurangkan atau menghapuskan ketidakcekapan DEX sambil mengekalkan kelebihannya. Ia menyelesaikan perdagangan secara on-chain, tetapi menguruskan pesanan secara berpusat.

Ia juga menggabungkan beberapa pesanan ke dalam perdagangan yang berputar dan bukannya membenarkan pasangan perdagangan satu lawan satu secara ketat. Dengan cara ini, protokol itu dijangka akan dapat meningkatkan kecairan DEX sambil meningkatkan kecekapan pelaksanaan pesanan.

Memandangkan betapa sukarnya untuk membuat ramalan mata wang kripto yang tepat, anda tidak boleh mengambil sebarang keputusan yang menjejaskan kewangan anda sebelum membuat analisis pasaran yang mendalam. Jangan melabur lebih daripada kerugian yang anda mampu tanggung.

Wallet Investor sangat bulis dengan Loopring. Mereka menjangkakan peningkatan jangka panjang. Menurut mereka, 1 LRC akan didagangkan pada $4.65 pada Mac 2027. Pelaburan selama 5 tahun akan menghasilkan pendapatan sekitar +295.49%. Jika anda melabur $100 dalam LRC sekarang, anda mungkin akan memperoleh $395.49 pada tahun 2027.

The #GameStop #NFT marketplace beta is now live!$GME has partnered with @loopringorg for this project, which is an #ETH L2 solution. 🤝#LRC skyrocketed after the announcement, resulting in a +41% gain. 🚀 pic.twitter.com/b3z8Z5FOkq

— Delta Investment Tracker (@getdelta) March 23, 2022