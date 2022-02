Majoriti syiling menjunam, faktor kenaikan 5% dalam masa 7 hari Komodo (KMD)

Harga syiling Komodo (KMD) telah melonjak 5% dalam kejatuhan teruk kripto global dan walaupun dengan penurunan hari ini, bersedia untuk naik dengan mendadak berdasarkan pergerakan harganya baru-baru ini.

Hari ini, syiling KMD bermula dengan peningkatan melebihi 25% untuk meraih paras tertinggi harian $0.657233, sebelum turun kepada harga $0.478111 pada masa artikel ini ditulis.

Mari kita mendalami faktor-faktor yang mendorong lonjakan harga Komodo.

Secara ringkasnya, Komodo ialah platform berbilang rantaian terdesentralisasi terbuka. Token aslinya ialah KMD.

Kedua-dua platform Komodo dan syiling KMD telah mendapat tarikan merentasi ruang kripto kerana pendekatan alternatif Komodo untuk mencapai kebolehoperasian rantaian silang.

Berikut adalah sebab utama yang menyumbang kepada kenaikan harga KMD semasa.

Salah satu perkembangan terbaik dan utama yang telah dibuat oleh protokol Komodo pada tahun ini ialah sokongan terbaru untuk 13 rangkaian blok rantai berasingan pada AtomicDEX.

🥁🚨 @AtomicDEX adds @0xPolygon , @avalancheavax , @harmonyprotocol & 10 more protocols🚨🥁 #AtomicDEX now offers a new bridging solution that helps support blockchain scalability efforts for both the @ethereum and @Bitcoin cash ecosystems.🎉 pic.twitter.com/9EhTnhmb9C

AtomicDEX menawarkan sokongan kepada rangkaian yang serasi dengan Mesin Maya Ethereum (EVM) dan rangkaian yang berkongsi kod sumber dengan Bitcoin (BTC) seperti Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) dan Bitcoin Cash (BCH).

Because #DigiByte shares the source code of #Bitcoin it can be integrated into the same systems that utilize BTC. That is significant infrastructure being built. Keep your eye on decentralized exchanges that are working towards interoperability. @KomodoPlatform is a good example.

— LT (Will never ask for or give away crypto) (@LTLovesdigi) February 20, 2022