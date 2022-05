Mark Zuckerberg, Ketua Pegawai Eksekutif Meta (Facebook), berkata melalui sebuah catatan bahawa ciri NFT akan diperkenalkan kepada Facebook dan Instagram. Ciri ini akan membolehkan pencipta dan pengumpul mempamerkan NFT pilihan mereka pada akaun dan profil mereka. Ciri ini akan tersedia untuk pengguna Instagram dan Facebook.

Menurut laporan itu, Jurutera dari Meta akan menjalankan ujian dalaman bagi ciri NFT yang akan bermula minggu ini.

META: STARTING THIS WEEK WILL BEGIN TESTING DIGITAL COLLECTIBLES ON INSTAGRAM

