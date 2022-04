Pasaran mata wang kripto semakin pulih daripada kemerosotan yang dialaminya awal minggu ini.

Pasaran mata wang kripto mengalami permulaan yang sukar untuk minggu ini. Sejak awal minggu ini, pasaran telah merosot lebih $200 bilion. Walau bagaimanapun, ia perlahan-lahan pulih, dengan pasaran naik lebih 1% dalam tempoh 24 jam yang lalu.

Jumlah permodalan pasaran mata wang kripto kini melebihi $2 trilion sekali lagi. Bitcoin boleh menyasarkan tahap psikologi $45 ribu jika pasaran boleh meneruskan momentum positif ini.

Ether juga naik lebih 2% sepanjang 24 jam yang lalu dan didagangkan melebihi $3,200.

NEAR, token asli Near Protocol ialah kripto dengan prestasi terbaik di antara 20 mata wang kripto teratas mengikut permodalan pasaran. Syiling ini naik lebih 25% dalam tempoh 24 jam yang lalu, mengatasi prestasi mata wang kripto utama yang lain.

Pemangkin utama di sebalik pegerakan ini mungkin adalah pelancaran Near Wallet Selector. Pasukan Near Protocol mengumumkan pelancaran Near Wallet Selector beberapa jam yang lalu.

Menurut pasukan itu, pengguna kini boleh memilih dompet pilihan mereka dalam pop-up, menjadikan interaksi dengan NEAR Protocol lebih ringkas dan lebih mudah.

Tahap penting yang perlu diperhatikan

Carta 4 jam NEAR/USDT pada masa ini sedang bulis, disebabkan oleh kenaikan syiling ini yang sedang berlangsung. Penunjuk teknikal menunjukkan bahawa NEAR kini mengatasi prestasi pasaran kripto yang lebih luas.

Garis MACD berada di atas zon neutral, menunjukkan momentum positif yang kukuh untuk mata wang kripto. RSI 14 hari pada 64 menunjukkan bahawa tidak lama lagi NEAR boleh memasuki bahagian terlebih beli jika bull kekal memegang kawalan.

Pada masa siaran, NEAR didagangkan pada $18.43. Jika kenaikan berterusan, ia boleh melepasi tahap rintangan utama pertama pada $19.90 sebelum hari berakhir. Walau bagaimanapun, ia memerlukan sokongan pasaran yang lebih luas untuk melepasi paras rintangan $21.