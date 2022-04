Harga AVAX Avalanche naik sementara kripto lain mengalami penurunan selama seminggu. Avalanche melonjak secara mendadak dan mencapai paras tertinggi harian $90.05 sebelum turun semula kepada sekitar $87.77 pada masa artikel ini ditulis.

AVAX masih didagangkan dalam zon hijau dengan kenaikan 1.67% dalam tempoh 24 jam yang lalu.

Jadi, apakah faktor di sebalik lonjakan harga semasa Avalanche? Artikel ini menerangkan tentang sebab di sebalik kenaikan harga AVAX sementara kebanyakan syiling lain termasuk Bitcoin dan Ethereum berada dalam zon merah.

Sebab lonjakan harga Avalanche hari ini ialah pengumuman Terra Luna Foundation bahawa ia telah menambah Avalanche (AVAX) ke Rizab UST-nya. Terra seterusnya membeli syiling AVAX bernilai $100 juta.

Langkah itu menjadikan Avalanche aset digital penyelesaian 1 kedua lebih besar yang ditambah ke Rizab UST selepas Bitcoin.

Terra Luna Foundation membuat pendedahan itu melalui Ciapan Twitter yang menyatakan:

2/ The @LFG_org ’s OTC deal to add $100 million of $AVAX to the $UST Reserve makes AVAX the first major crypto-asset besides $BTC to be added to the UST Reserve, marking the beginning of a diversified and non-correlated asset pool supporting the $UST peg.

Selain menambah Avalanche ke Rizab UST dan membeli syiling AVAX, Terra juga telah bekerjasama dengan Avalanche untuk membangunkan subnet permainan baharu menggunakan subnet Avalanches. Terra Luna Foundation memilih Avalanche berbanding Ethereum kerana mereka percaya Avalanche sedang mengalami pertumbuhan pesat dan ia mempunyai pangkalan peminat yang luas.

Don Kwon, yang merupakan pengasas Terra berkata:

“Avalanche masih merupakan ekosistem yang semakin berkembang…sebahagian besar daripadanya didorong oleh kesetiaan kepada token AVAX dan pengguna merasakan banyak pertalian dengan aset yang sejajar dengan AVAX. Manakala bagi kebanyakan pengguna Ethereum, menyelaraskan diri dengan Ether tidak begitu bermakna.”

Pasukan di Terra Luna Foundation juga meneruskan dan menulis ciapan Twitter tentang Terra bekerjasama dengan Avalanche pada subnet permainan baharu yang menyatakan bahawa "Subnet Avalanche ialah kaedah yang berkuasa untuk membina generasi seterusnya bagi aplikasi Web3 yang boleh diskalakan dalam kes penggunaan khusus."

6/ In particular, Avalanche’s subnets are a powerful method for building the next generation of scalable Web3 applications within niche use cases.

As a result, Terra and Avalanche will be collaborating on a new gaming subnet – with details to be released at a later time.

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) April 7, 2022