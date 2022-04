Mengapakah harga Monero (XMR) melonjak lebih 3% hari ini?

Syiling Monero telah menjadi tumpuan sepanjang sebahagian besar tahun ini kerana pasaran kripto terus diperdagangkan sideways.

Pada masa artikel ini ditulis, XRM didagangkan pada $282.49, naik 3.36% selepas mencapai paras tertinggi $288.82 dalam tempoh 24 jam yang lalu sebelum turun semula.

Tetapi mengapakah syiling ini naik? Dalam artikel ini, kita akan membincangkan mengapa harga Monero meningkat.

Sebelum kita mendalami perkara yang mempengaruhi kenaikan harga semasa Monero, penting untuk kita menerangkan terlebih dahulu apa itu Monero (XRM).

Ringkasnya, Monero (XRM) ialah token asli blok rantai Monero, yang membenarkan transaksi peribadi menggunakan kriptografi lanjutan. Monero telah dilancarkan pada tahun 2014.

Sekarang mari kita lihat sebab di sebalik kenaikan itu.

Salah satu sebab utama lonjakan itu ialah pengumuman yang dibuat melalui sebuah kiriman oleh salah seorang penyelenggara bahawa mereka akan menaik taraf rangkaian (Fluorine Fermi) yang akan datang dengan ciri baharu pada 16 Julai pada ketinggian blok 2.6 juta.

Selain itu, Monero juga akan meningkatkan saiz cincinnya (jumlah keseluruhan penandatangan semasa transaksi XRM) daripada 11 kepada 16 serta menyediakan privasi asas kepada pengguna.

Selain itu, rangkaian ini juga akan melaksanakan versi algoritma kalis pelurunya yang dinaik taraf untuk menurunkan saiz transaksi sebanyak 7% bagi meningkatkan kebolehskalaannya dengan transaksi yang lebih pantas dan ringan.

Menurut kiriman itu, rangkaian itu juga akan mengurangkan masa penyelarasan dompet sekitar 40%.

Akan ada pengumuman keluaran baharu tentang kemas kini sebelum naik taraf rangkaian sekitar 16 Jun. Pengguna akan dikehendaki untuk mengemas kini perisian mereka sebelum naik taraf rangkaian pada 16 Julai.

#Monero will undergo a network upgrade on July 16th, 2022:https://t.co/9NKlGtqXAn

All users will need to do is keep their favorite wallet up to date, update their nodes once v0.18 is released (~June 16th), and enjoy even better digital cash afterwards 😎

— Monero (XMR) (@monero) April 20, 2022