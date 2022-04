Token privasi Monero menikmati lonjakan populariti apabila Rusia menyerang Ukraine dan terus meningkat sejak itu. Salah satu sebabnya ialah keselamatan daripada serangan penggodam.

Pada hari pasaran kripto mengalami kesuraman, Monero menjadi satu-satunya pemenang. Ia telah naik 11% dalam tempoh 24 jam yang lalu.

Jika anda tertarik dengan ciri unik dan ingin mengetahui cara dan tempat untuk membeli Monero, panduan ini adalah untuk anda.

Monero menyasarkan untuk mencapai tahap pemencaran setinggi mungkin, di mana pengguna tidak perlu mempercayai orang lain di rangkaian.

Token XMR Monero boleh ditukar sepenuhnya, bermakna butiran tentang pemindahan kripto, penghantar dan penerima disembunyikan secara lalai. Menurut penyokong Monero, ia mempunyai kelebihan berbanding syiling privasi lain seperti Zcash, yang “telus secara selektif.”

Monero menggunakan tandatangan cincin untuk menyembunyikan data ini. Output transaksi sebelumnya pada blok rantai dipilih dan berfungsi sebagai umpan, bermakna pemerhati luar tidak akan mengetahui siapa yang menandatanganinya.

Untuk menjamin bahawa transaksi tidak boleh dipautkan antara satu sama lain, Monero mencipta alamat siluman sekali untuk setiap transaksi.

Memandangkan betapa sukarnya untuk membuat ramalan mata wang kripto yang tepat, anda tidak boleh mengambil sebarang keputusan yang menjejaskan kewangan anda sebelum membuat analisis pasaran yang mendalam. Jangan melabur lebih daripada kerugian yang anda mampu tanggung.

Monero kini didagangkan pada hampir $245. Menurut Price Prediction, ia akan mencecah $1,317 pada tahun 2026, menjadikannya pelaburan yang baik.

Menurut Smartereum, harga Monero akan meningkat tiga kali ganda menjelang tahun 2026. Long Forecast tidak begitu bulis, meramalkan bahawa Monero akan didagangkan pada sekitar $288 dalam masa dua tahun.

One line is #BTC , the other is #Monero #XMR. #Divergence pic.twitter.com/i1E4R28gT6

— Vik Sharɱa 🇺🇸 (@vikrantnyc) April 12, 2022