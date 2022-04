Penyelesaian yang dibangunkan oleh Multichain, yang menggunakan MULTI sebagai kripto aslinya, membenarkan hampir semua blok rantai untuk saling beroperasi. Token ini melonjak susulan berita tentang siri perkembangan positif dan telah naik 43% pada masa siaran.

Teruskan membaca artikel pendek ini untuk semua butiran tentang MULTI: apakah ia, adakah ia berbaloi untuk dilabur, dan tempat terbaik untuk membeli MULTI sekarang.

Memandangkan MULTI ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli MULTI menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli MULTI sekarang, ikut langkah berikut:

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk MULTI

MULTI melonjak susulan berita bahawa ia kini menyokong sebanyak 41 blok rantai dan hampir 2,000 token. Protokol penghala rentas rantaiannya menyokong rentas rantaian antara Ethereum, BSC, Fantom, Arbitrum, Polygon, Avax, Moonbeam, Bitcoin, Litecoin, Polkadot, Cosmos, Terra, Solana dan banyak lagi.

Multichain ialah infrastruktur untuk kebolehoperasian aset on-chain, yang diharapkan menjadi penghala utama untuk Web3. Dinamakan semula daripada Anyswap, ia bertujuan untuk memenuhi keperluan blok rantai yang berbeza dan pelbagai supaya ia boleh saling beroperasi.

Multichain menggambarkan dirinya sebagai cara yang cepat, selamat, berpatutan dan boleh dipercayai untuk bertukar-tukar data dan nilai serta melaksanakan kawalan antara rantaian.

Tiada apa yang boleh menggantikan melakukan penyelidikan anda sendiri. Sebarang keputusan pelaburan yang anda buat hendaklah berdasarkan kepakaran pasaran anda, sikap anda terhadap risiko, dan ciri serta penyebaran portfolio anda. Pertimbangkan juga perasaan anda tentang kehilangan wang.

Tech News Leader meramalkan Multichain boleh meningkat sehingga $17.58 dalam masa satu tahun dan $58.28 dalam masa 5 tahun, serta menembusi $400 dalam masa satu dekad.

Digital Coin Price jauh lebih bulis, meramalkan peningkatan kepada $31.19 menjelang akhir tahun ini. Pada tahun 2023, mereka meramalkan ia akan didagangkan pada minimum $29.09. Ia boleh mencapai $35.04. Ia akan berada dalam julat $27 – $37 pada tahun 2024.

