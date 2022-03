Presiden El Salvador, Nayib Bukele pada hari Rabu menyatakan kekecewaan terhadap kerajaan AS atas apa yang disebutnya sebagai ketakutan terhadap usaha negara itu berkenaan undang-undang Bitcoin mereka.

Komen Bukele keluar selepas berita bahawa Senat AS akan mengundi rang undang-undang yang menyentuh penerimaan Bitcoin El Salvador.

Rang undang-undang yang disebut sebagai "Accountability for Cryptocurrency in El Salvador (ACES) Act," lulus di peringkat jawatankuasa dan akan diundi di hadapan Senat AS.

'ACES' telah diperkenalkan pada bulan Februari dan sedang diletakkan sebagai penampan terhadap sebarang risiko yang mungkin berkaitan dengan penerimaan BTC oleh El Salvador sebagai alat pembayaran yang sah.

"Tidak pernah dalam mimpi paling liar saya, saya pernah terfikir bahawa Kerajaan AS akan takut dengan apa yang kami lakukan di sini," kata Bukele dalam satu ulasan.

Mengikut undang-undang, penggubal undang-undang AS 'bimbang' Undang-undang Bitcoin El Salvador boleh menimbulkan risiko kepada sistem kewangan AS. Penganjur rang undang-undang itu dilaporkan mendorongnya sebagai sebahagian daripada rangka kerja kawal selia untuk membantu mengurangkan potensi risiko, termasuk organisasi jenayah dan juga pemerkasaan China.

Jika diundi sebagai undang-undang, Jabatan Negeri dan Perbendaharaan dijangka akan mencari cara untuk mengelakkan perkara tersebut daripada berlaku.

Never in my wildest dreams would I have thought that the US Government would be afraid of what we are doing here. pic.twitter.com/QgJPa70mn0

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 23, 2022