NEAR Protocol naik 13%: tempat terbaik untuk membeli NEAR

Harga langsung NEAR Protocol hari ini ialah $11.12 dengan jumlah dagangan dalam tempoh 24 jam sebanyak $750.6 juta. Syiling ke-22 terbesar mengikut modal pasaran meningkat 12.61% dalam tempoh 24 jam yang lalu.

Artikel ini mempunyai semua yang anda perlu tahu tentang token NEAR Protocol, termasuk jika ia berbaloi untuk dibeli dan tempat terbaik untuk membeli NEAR sekarang.

Beli NEAR dengan Binance hari ini

NEAR Protocol ialah blok rantai lapisan satu yang direka bentuk sebagai platform pengkomputeran awan yang dikendalikan oleh komuniti. Ia menghapuskan beberapa sekatan yang telah mengganggu blok rantai pesaing, seperti kelajuan transaksi yang rendah.

NEAR menggunakan nama akaun yang boleh dibaca manusia, tidak seperti alamat dompet kriptografi yang biasa digunakan untuk Ethereum. NEAR juga memperkenalkan penyelesaian unik untuk menskalakan masalah dan mempunyai mekanisme konsensus sendiri yang dipanggil "Doomslug."

NEAR menggunakan teknologi Nightshade mereka untuk meningkatkan pemprosesan transaksi secara besar-besaran. Nightshade ialah variasi sharding, di mana set pengesah individu memproses transaksi secara selari merentasi beberapa rantai sharding, meningkatkan kapasiti keseluruhan blok rantai.

Berbeza dengan sharding "biasa", sharding dalam Nightshade menghasilkan sebahagian kecil daripada blok seterusnya, yang dipanggil "potongan." Dengan berbuat demikian, NEAR Protocol mampu mencapai sehingga 100,000 transaksi sesaat.

Ia juga boleh mencapai muktamad transaksi yang hampir serta-merta hasil irama blok satu saat sambil mengekalkan yuran transaksi pada hampir sifar.

Selfkey boleh menjadi pelaburan yang menguntungkan, tetapi luangkan masa untuk membaca sekurang-kurangnya beberapa ramalan harga daripada penganalisis terkemuka dan lakukan penyelidikan pasaran sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat pelaburan dengan berhati-hati.

Price Prediction meramalkan harga minimum $18.38 pada 2023. NEAR boleh meningkat sehingga $22.33 dengan harga purata $19.04 sepanjang 2023.

Pada 2024, harga NEAR Protocol akan mencapai sekurang-kurangnya $27.81. Nilai tertinggi yang boleh dicapai ialah $32.41 dengan harga dagangan purata $28.76. Akhirnya, NEAR akan bertukar tangan pada sekurang-kurangnya $41.45 pada tahun 2025.

Nifty graph featured by @MessariCrypto's article on the #Near protocol. Ideally, the best blockchain would be fast, secure, widely used, and extremely decentralized. #Cardano on the list too hmmm… pic.twitter.com/SRz8Ro2R85

— Frei BIER 🍺🐒🏀🇧🇦 (@FreiBIER13) March 9, 2022