Near Protocol (NEAR) melonjak melebihi 8%: berikut sebabnya

Harga NEAR telah meningkat lebih 8% dan masih hijau. Ia kini didagangkan pada $17.46 selepas jatuh daripada paras tertinggi $17.90 dalam tempoh 24 jam yang lalu.

Tetapi mengapakah harga NEAR melonjak? Dalam artikel ini, kita akan membincangkan dengan lebih mendalam tentang sebab-sebab di sebalik kenaikan itu.

Mengapakah harga NEAR melonjak?

Sebelum kita melihat lebih lanjut tentang trend kenaikan semasa ini, penting untuk menerangkan terlebih dahulu apa itu NEAR dan Near Protocol.

Secara ringkasnya, Near Protocol ialah blok rantai yang dibina oleh komuniti dengan kebolehoperasian rangkaian yang canggih dan kelajuan transaksi yang lebih pantas, dan NEAR ialah token aslinya.

Sekarang mengenai sebab di sebalik trend bulis.

Terdapat beberapa sebab yang menyebabkan lonjakan harga semasa yang membuatkan syiling ini menjadi perhatian. Dua sebab utama ialah pusingan pendanaan $4.5 juta baru-baru ini oleh Trisolaris dan peningkatan minat dalam altcoin di kalangan pelabur kripto.

Pusingan pendanaan $4.5 juta oleh Trisolaris

Salah satu sebab utama kenaikan harga NEAR ialah berita terkini bahawa Trisolaris, bursa terpencar Near Protocol, berjaya mengumpul $4.5 juta dalam pusingan pendanaan terbarunya. Pendanaan itu diketuai oleh Electric Capital dengan kerjasama Dragonfly Capital, Ethereal venture, Leminscap, dan Jump Crypto.

Bursa itu bertujuan untuk menggunakan modal baharu untuk meningkatkan dan mengembangkan jumlah kecairan pada platform dan juga mengupah lebih ramai pekerja untuk mewujudkan swap rentas rantaian dengan token itu.

Selain itu, token NEAR sedang didepositkan secara meluas di bursa itu. Walau bagaimanapun, berita itu nampaknya menguntungkan Wrapped Near (WNEAR), bentuk token yang disulitkan yang digunakan untuk berdagang di Trisolaris, lebih daripada NEAR.

NEAR mencecah paras tertinggi sepanjang masa selepas pendanaan $150 juta dalam pusingan pendanaan sebelumnya yang diterajui oleh Three-Arrow Capital dan dana kripto besar lain seperti Alameda, Dragonfly dan a16z pada bulan Januari.

Peningkatan minat terhadap altcoin oleh pelabur

NEAR juga telah mendapat banyak manfaat daripada minat yang semakin meningkat dalam altcoin, terutamanya sepanjang musim altcoin yang telah menyaksikan kebanyakan altcoin mencatatkan pergerakan harga menaik yang ketara.