NFT Disney Pixar Pals habis dijual berjumlah $3.3 juta

Koleksi NFT Disney Pixar Pals yang dilancarkan pada 13 Mac di pasaran koleksi digital Veve, habis dijual dalam masa 24 jam. Peminat kripto membeli kesemua NFT berjumlah 54,995.

NFT terdiri daripada detik-detik yang tidak dapat dilupakan dan watak ikonik yang dicipta oleh Pixar Animation Studios. Contoh watak NFT termasuk Sherrif Woody, Lightning McQueen, Mike Wazowski, Mod Edna dan The House from Up.

Kotak misteri

Pengguna mengumpulkan NFT mereka dari kotak misteri, bermakna mereka membeli secara rawak tanpa mengetahui apa yang mereka beli. Mereka hanya akan tahu apa yang mereka kumpul/beli selepas membuat pembayaran.

Setiap NFT Pixar itu dijual pada harga 60 permata (bersamaan dengan $60).

Mendarabkan bilangan koleksi dengan harga seunitnya, dianggarkan jumlah nilai semua NFT yang dibeli adalah kira-kira $3.3 juta.

Beberapa jam selepas NFT yang dikeluarkan itu habis dijual, item yang terdapat dalam keluaran Pixar itu telah dijual pada harga lebih 350 permata di pasaran sekunder.

Pasaran NFT Veve

Pertama sekali, pasaran Veve ialah produk blok rantai ECOMI yang token aslinya ialah OMI.

NFT yang dikeluarkan di pasaran NFT Veve kini dicetak pada blok rantai GoChain, yang didakwa oleh pembangun sebagai pantas, mesra alam dan serasi sepenuhnya dengan Ethereum (ETH).

NFT di Veve didagangkan menggunakan permata, yang merupakan token dalam apl Veve. Permata boleh ditukar dengan aset digital pada nisbah 1:1 kepada dolar. Pada masa ini, penukaran permata secara langsung kepada fiat tidak boleh dilakukan, tetapi kemungkinan untuk berbuat demikian masih dalam fasa ujian.

Memandangkan Veve ialah produk ECOMI, pertama terhubung dengan token OMI. Setiap kali NFT dibeli menggunakan permata, 100% daripada nilai yang bersamaan dengan token OMI dibakar manakala NFT yang dibeli dipindahkan ke akaun pemilik baharu.

Penting untuk diambil perhatian bahawa token OMI boleh ditukar kepada permata tetapi permata tidak boleh ditukar kepada token OMI terutamanya kerana berbuat demikian akan mengurangkan harga OMI.