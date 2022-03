Nilai GMT telah meningkat secara berterusan sejak awal Mac 2022, apabila ia disenaraikan di Binance. Token ini melonjak susulan kerjasama misteri yang akan tiba tidak lama lagi antara STEPN dan entiti yang tidak diketahui, dipercayai Binance.

GMT pada masa ini berada pada kedudukan ke-81 mengikut modal pasaran. Jika anda tertarik dengan ciri unik dan ingin mengetahui cara dan tempat untuk membeli GMT, panduan ini adalah untuk anda.

GMT (Green Metaverse Token) ialah token tadbir urus STEPN. Bekalannya dihadkan pada 6 bilion token. STEPN ialah aplikasi gaya hidup Web3 dengan reka bentuk gamifikasi dan elemen sosial yang menyeronokkan.

Pemain yang mempunyai NFT Sneakers boleh berjalan, berjoging atau berlari di luar rumah untuk mendapatkan token, yang kemudiannya boleh mereka gunakan untuk mencetak kasut baharu.

Pemain membeli GMT dan membakarnya dalam aplikasi untuk menaik taraf permata berkualiti tinggi, mencetak kasut yang menarik dan mengambil bahagian dalam pemilihan tadbir urus antara ciri lainnya.

Mereka boleh memilih untuk menjual atau memajak kasut NFT mereka di pasaran dalam aplikasi. Mereka menyimpan dana yang terkumpul dalam dompet dalam aplikasi, yang menampilkan fungsi pertukaran terbina dalam.

Memandangkan betapa sukarnya untuk membuat ramalan mata wang kripto yang tepat, anda tidak boleh mengambil sebarang keputusan yang menjejaskan kewangan anda sebelum membuat analisis pasaran yang mendalam. Jangan melabur lebih daripada kerugian yang anda mampu tanggung.

Digital Coin Price membuat ramalan bulis berikut:

Last target reached, Incredible.

Just sold 50% of my remaining $GMT

My faith in #STEPN has no limit. Watch out, not a moment to invest in, be patient and take your time to make your move.GMT still has no in-game feature, and volatility is moved by speculation. @Stepnofficial pic.twitter.com/rIn4J79O0W

— Krit (@Krit_STEPN) March 30, 2022