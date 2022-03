Syiling OriginTrail (TRAC) memulakan hari dengan penuh bulis apabila melonjak lebih daripada 24% untuk mencapai paras tertinggi harian pada $0.7238, sebelum kembali ke harga semasanya pada $0.672343.

Syiling ini masih dalam zon hijau pada masa artikel ini ditulis dan trend bulis nampaknya sedang mengumpul momentum dari hari ke hari.

Dalam artikel ini, kita akan melihat apa yang menyebabkan harga OriginTrail (TRAC) melonjak.

Sebelum membincangkan secara terperinici tentang perkara yang memacu trend kenaikan harga TRAC, penting untuk kami menerangkan apa itu TRAC.

TRAC ialah token asli protokol OriginTrail, protokol blok rantai pengurusan logistik dan rantaian bekalan yang bertujuan untuk menjadi graf pengetahuan terdesentralisasi (DKG) pertama.

Terus kepada sebab mengapa harga TRAC mengalami kenaikan bulis tanpa henti sejak beberapa minggu lalu. Terdapat tiga faktor utama pada masa ini yang dikaitkan dengan kenaikan harga TRAC dan ia termasuk pelancaran OriginalTrail v6 pada masa ini, pelancaran AidTrust dan peralihan ke Web3 dan integrasi Polkadot.

Pelancaran OriginalTrail pada masa ini yang dijalankan pada testnet ialah faktor utama pertama yang telah memberi kesan besar kepada harga TRAC.

The @origin_trail v6 testnet is growing into a beast! This week we reached a new record of 156k publishings measured in 24h, which is ~500x improvement over the highest seen number on previous DKG versions. And we are only getting started 1/4 https://t.co/2ZVXuFwSNU

— Brana Rakic – OriginTrail (@BranaRakic) March 18, 2022