Pesuruhjaya Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC), Hester Peirce berkata bahawa pasaran stablecoin telah menarik banyak perhatian minggu lalu dan sektor ini mungkin akan dikenakan peraturan yang “lebih ketat”.

Pegawai tertinggi SEC berkata demikian dalam ulasan yang dibuat semasa perbincangan dalam talian yang dianjurkan oleh Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF). Ini adalah badan pemikir bebas mengenai perbankan pusat dan dasar ekonomi yang beribu pejabat di London, UK.

Sebuah laporan berita oleh Reuters memetik pegawai SEC sebagai berkata bahawa satu sektor yang mungkin “melihat beberapa pergerakan adalah di sekitar stablecoin.” Dia menambah bahawa ini menyusuli peristiwa minggu ini yang telah membantu menyoroti sektor itu.

Komen Hester dibuat semasa simposium tahunan Digital Monetary Institute OMFIF, yang panelnya turut termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Algorand, Steve Kokinos dan bekas pengerusi CFTC, Timothy Massad.

Terlepasnya tambatan UST dan kejatuhan LUNA

Sesungguhnya, minggu ini telah menyaksikan pasaran mata wang kripto digegarkan oleh kehilangan tambatan stablecoin TerraUSD (USD) kepada dolar. Token UST turun serendah $0.25, kehilangan tambatannya kepada dolar sebanyak 75% di tengah-tengah khabar angin tentang serangan yang diselaraskan.

Selain itu, terlepasnya tambatan stablecoin algoritma itu telah menjatuhkan syiling Terra (LUNA) kepada hampir sifar (kini pada $0.01), dan aliran tekanan jualan juga telah mendorong harga Bitcoin ke paras terendah yang terakhir dilihat pada Januari 2021.

Dan dengan kegawatan stablecoin yang sebelumnya juga menyaksikan Tether (USDT) kehilangan tambatannya pada hari Khamis, rangka kerja kawal selia yang lebih ketat mungkin sudah ‘semakin hampir’.