Perkara Penting

KuCoin, kini bursa pada kedudukan ke-5, bernilai $10 bilion selepas pengumpulan dana $150 juta baru-baru ini

Saya menemu bual Ketua Pegawai Eksekutifnya Johnny Lyu, yang menegaskan pasaran Eropah adalah kunci untuk KuCoin

Pasaran kini dalam musim sejuk kripto baharu tetapi KuCoin berada pada kedudukan yang baik, kata Lyu

Lyu juga mengesahkan bahawa KuCoin tidak bercadang untuk memasuki pasaran umum, sebaliknya memfokuskan pada inovasi dan mengurangkan halangan untuk memasuki kripto.

KuCoin ialah bursa pada kedudukan kelima menurut CoinMarketCap, dengan beberapa pertumbuhan yang agak eksplosif sejak dilancarkan pada tahun 2017.

Awal tahun ini ia mengumpul lebih $150 juta dalam pusingan pra-Siri B, dan mencapai penilaian yang tinggi pada $10 bilion. Beberapa pengumuman lain baru-baru ini juga menarik perhatian saya. Salah satu yang saya dapati menarik adalah pelancaran sekumpulan pasangan dagangan Euro, yang bagus dilihat bagi saya sebagai orang Eropah.

Penguasaan dolar (serta stablecoin dolar USDT yang banyak dikritik) sebagai mata wang fiat yang sesuai untuk kripto adalah benar-benar mengejutkan, dan fakta menjadikan semua lebih menyedihkan apabila nilai USD terus meningkat berbanding mata wang lain (indeks DXY naik setinggi 11% tahun ini).

Untuk pertanyaan ini dan lain-lain, termasuk potensi untuk memasuki pasaran umum, penggodaman tahun 2020 yang dialami oleh KuCoin, kawal selia, yuran yang lebih rendah di seluruh industri dan setanding dengan Coinbase & Binance, saya menemu bual Ketua Pegawai Eksekutif KuCoin, Johnny Lyu untuk CoinJournal.

Ia adalah temu bual yang sangat menarik, terutamanya memandangkan kita kini berhadapan dengan pasaran bear dalam industri kripto, dengan penurunan volum di seluruh sektor dan harga yang jatuh menjunam. Transkrip temu bual penuh ada di bawah.

CoinJournal (CJ): Minggu ini anda telah melancarkan beberapa pasangan dagangan euro (yang amat saya hargai, kerana datang dari zon euro!). Mengapa anda melakukan ini, dan apakah menurut anda sebab mengapa euro berada jauh di belakang dolar berkaitan dengan kemasukan ke dunia kripto?

Johnny Lyu (JL): Pasaran kripto Eropah ialah salah satu pasaran utama KuCoin, dan KuCoin komited untuk menyediakan perkhidmatan dagangan kripto yang mudah digunakan untuk pelabur Eropah. Pada bulan Mac, KuCoin menyepadukan pembayaran SEPA, membolehkan pengguna mendepositkan EUR ke dalam KuCoin dan untuk mengikuti pembelian mata wang kripto.

Untuk mengembangkan perkhidmatan perdagangan fiat-ke-crypto, KuCoin menambah pasangan dagangan EUR yang membolehkan pengguna crypto membuat penukaran segera antara Euro dan mata wang kripto. Dengan menyokong pasangan dagangan EUR-fiat ini, KuCoin mengukuhkan kehadirannya di seluruh pasaran crypto Eropah, yang terus menyaksikan pertumbuhan kukuh.

Mengenai sebab mengapa EUR tidak bernasib lebih baik daripada Dolar mengenai peningkatan ke dalam kripto, pertama sekali, ia adalah kerana Dolar, sebagai mata wang rizab global dan dominan dalam banyak bidang.

Sebaliknya, metrik penerimaan kripto di pasaran AS jauh lebih baik daripada di pasaran Eropah. Menurut laporan Into The Cryptoverse yang dikeluarkan oleh KuCoin, sehingga Mac 2022, 27% orang dewasa AS berumur 18-60 adalah pelabur crypto. Tetapi di Jerman, negara yang paling mesra cryptocurrency di Eropah, angka itu hanya 16%.

Tetapi perkara yang baik memerlukan masa, dan saya percaya apabila penggunaan kripto meningkat di pasaran Eropah dan lebih banyak produk inovatif muncul, EUR akan bergerak pantas untuk mengejar Dolar berkenaan dengan peningkatan ke dalam kripto.

CJ: Pengumpulan dana anda yang mengagumkan pada bulan Mei menilai KuCoin pada $10 bilion. Adakah ia melegakan untuk mendapatkan pembiayaan dan penilaian ini sejurus sebelum pasaran memulakan kemerosotan yang paling ganas?

JL: Pembiayaan ini memberi inspirasi. Kemasukan modal baharu akan membolehkan KuCoin melangkaui perkhidmatan perdagangan berpusat dan mengembangkan kehadirannya dalam Web-3.0. Sementara itu, pembiayaan ini akan membantu kami berjaya mengharungi kemerosotan dalam industri, walaupun kami berada pada kedudukan yang baik untuk pasaran beruang yang berpanjangan.

CJ: Sejauh manakah kedudukan KuCoin untuk mengharungi pasaran beruang yang berpanjangan, dan jumlah dagangan menurun lebih daripada yang anda jangkakan semasa penjualan ini?

JL: Pasaran kripto berada dalam musim sejuk kripto baharu, dengan penurunan ketara dalam permodalan pasaran dan volum dagangan. Tetapi bagi KuCoin, berdasarkan pengembangan perniagaan berterusan kami dan susun atur global yang stabil, volum dagangan dan pertumbuhan pengguna kami pada separuh pertama 2022 masih mengagumkan: Pada separuh pertama 2022, volum dagangan KuCoin, termasuk dagangan spot dan niaga hadapan, telah melebihi $2 trilion, peningkatan sebanyak 180% berbanding tempoh yang sama pada 2021. Melihat kepada pasaran yang berbeza, Eropah mengatasi yang lain dari segi kelajuan pertumbuhan, mencapai jumlah volum $481 bilion dengan pertumbuhan 381% berbanding tempoh yang sama tahun lepas . Di Amerika Latin, dan Afrika & Timur Tengah, jumlah volum sebanyak $453 bilion dan $392 bilion telah dicapai, dan kadar pertumbuhan masing-masing ialah 189% dan 152%.

Jadi bagi kami, pasaran beruang boleh menghadapi lebih banyak cabaran. Namun, dengan hala tuju yang betul dan kepercayaan yang kukuh dalam pembangunan, kami yakin 100% dapat menembusi lebih banyak lagi untuk pengguna dan industri dengan cara yang hebat.

CJ: Adakah anda mempunyai sebarang rancangan untuk mengikuti telunjuk Coinbase dan mendedahkan kepada umum? Adakah kemerosotan menjejaskan pemikiran anda tentang masa yang berpotensi untuk didedahkan kepada umum?

JL: Kami sedang menumpukan usaha dan sumber kami untuk membangunkan produk inovatif untuk mengurangkan halangan kemasukan pasaran kripto untuk pengguna dan mempromosikan usaha pengawalseliaan global KuCoin untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pengguna kripto global. Jadi, dalam jangka pendek, kami tidak bercadang untuk mendedahkan kepada umum.

CJ: Mengapa anda menasihati pelanggan untuk berdagang di Kucoin berbanding Coinbase, Binance atau beberapa bursa lain?

JL: Untuk soalan ini, perkara pertama yang saya ingin katakan ialah kita menghormati setiap pesaing. Pertumbuhan berterusan, kejayaan dan kemajuan dalam industri, bersama-sama dengan pesaing kami, sudah pasti menggalakkan perkembangan pesat industri.

Sepanjang tahun pembangunan ini, KuCoin telah digelar sebagai “Pertukaran Rakyat” oleh pengguna kami, yang juga menunjukkan ciri dan kelebihan KuCoin yang paling penting. Berikut adalah beberapa daripada mereka.

Di KuCoin, pengguna boleh menikmati yuran transaksi terendah dalam industri. Yuran dagangan pada KuCoin bermula pada 0.1%, untuk kedua-dua pembuat dan pengambil. Selain itu, jika anda menggunakan KCS untuk membayar yuran dagangan, anda layak mendapat diskaun 20%.

Dalam KuCoin, pengguna VIP (Lv 12) boleh menikmati -0.005% yuran Pembuat dan 0.02% yuran Pengambil paling banyak. Sebagai rumah permata tersembunyi, KuCoin memberikan pengguna peluang untuk menjadi yang pertama menyentuh banyak permata crypto. Kami kini menawarkan lebih 700 aset digital. Dan kami menyediakan banyak pilihan perolehan pasif dalam KuCoin Earn, seperti staking, Burning Drops dan banyak lagi untuk pengguna memperoleh pendapatan di bawah risiko rendah, yang lebih mudah dalam pasaran beruang.

CJ: Satu trend baru-baru ini di kalangan bursa adalah pertempuran untuk mengurangkan yuran. Apakah pendapat anda tentang perkara ini dan bagaimana strategi KuCoin terikat di sini?

JL: Ini berita baik untuk pengguna di seluruh dunia. Dalam hal ini, kami sentiasa berbangga untuk menyediakan yuran dagangan terendah untuk pengguna global, yang juga merupakan bukti kukuh cita-cita KuCoin untuk menyediakan perkhidmatan untuk semua kelas pelabur dan menurunkan ambang industri untuk pengguna global.

Kami telah mengurangkan yuran dagangan untuk pengguna dalam semua aspek. Sebagai contoh, pada masa ini kami menyediakan pengguna baharu pakej hadiah pendatang baharu bernilai sehingga 500 USDT supaya pengguna boleh memulakan perjalanan crypto mereka dengan lancar. Pengguna yang memegang KCS boleh menikmati diskaun yuran dagangan tambahan sebanyak 20%.

Pengguna dengan tahap VIP yang berbeza dan keperluan volum dagangan mempunyai diskaun yuran yang sepadan, dsb. Kupon rebat yuran dagangan juga kerap diberikan kepada pengguna kami dengan pilihan dagangan yang berbeza, oleh itu, pengalaman dagangan yang lebih baik dengan kos yang lebih rendah boleh dinikmati dari banyak aspek.

CJ: KuCoin mengalami penggodaman pada tahun 2020, namun memulihkan sebahagian besar dana (dan menjadikan pelanggan keseluruhan untuk sebarang kekurangan). Sekiranya sebarang kejadian malang berlaku lagi, adakah ini amalan anda pada masa hadapan dan adakah anda fikir pendedahan kepada umum boleh membantu meredakan kebimbangan dengan pelanggan baharu bahawa keselamatan mungkin menjadi isu di kalangan pertukaran mata wang kripto?

JL: Insiden 2020 adalah pengajaran yang sukar dipelajari untuk kami dan juga industri. Tetapi yang penting pada akhirnya ialah kami dapat membuktikan kepada pengguna global kami bahawa pemasaan tindak balas pantas pasukan kami dan penyelesaian proses yang lancar membawa kepada penyelesaian yang hebat dalam tempoh yang singkat di bawah pengawasan seluruh dunia.

Dan pada pendapat kami, meredakan kebimbangan pengguna tentang keselamatan dengan mendedahkan kepada umum adalah berguna sedikit sebanyak pada tahap psikologi. Tetapi sistem keselamatan yang teguh adalah lebih penting. Oleh itu, kami lebih bersedia untuk menumpukan pada pembinaan pasukan pakar keselamatan global, pengoptimuman berterusan sistem dan pertahanan keselamatan platform yang tidak boleh dihancurkan pada setiap masa supaya terus memberikan pengalaman keselamatan yang terbaik kepada pengguna.

CJ: Banyak pertukaran, seperti Binance, mempunyai pertempuran yang dipublikasikan dengan baik dengan pengawal selia. Adakah anda takut atau mengalu-alukan peningkatan pengawasan kawal selia dalam ruang?

JL: Adalah menjadi tanggungjawab dan kewajipan setiap bursa global untuk menghormati undang-undang, peraturan dan dasar negara dan wilayah yang berbeza, untuk memerangi keganasan, dan mengekalkan pencegahan pengubahan wang haram dengan tegas.

Ia juga penting untuk mendorong industri kripto ke arah pertumbuhan dengan cara yang lebih baik, dan ini adalah ruang bawah tanah yang dipegang KuCoin dan telah mengikuti dari awal penubuhannya juga. Di samping itu, KuCoin menutup pusingan pengumpulan dana pra-Siri B $150 juta, yang akan menyokong usaha peraturan global KuCoin untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada 18 juta pengguna di lebih 200 negara dan wilayah.

Secara umum, kami akan terus menjadi “Pertukaran Rakyat”, seperti yang dikatakan slogan kami, yang bermaksud kami akan berkembang berdasarkan keperluan pelanggan kami.