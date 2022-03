Presiden Bank Pusat Eropah, Christine Lagarde juga berkata minggu ini bahawa Rusia menggunakan aset digital untuk mengelak sekatan.

Pengasas bursa kripto yang berpangkalan di Ukraine, Kuna, dan pengurus Dana Kripto Ukraine, Michael Chobanian mencadangkan Binance perlu disiasat untuk kemungkinan pakatan sulit dengan Rusia berhubung sekatan.

Dalam ulasan yang dilaporkan oleh CoinDesk pada hari Khamis, Chobanian meminta Kesatuan Eropah untuk mengambil langkah itu bagi menentukan sama ada bursa kripto terkemuka itu telah "bekerjasama" dengan Rusia dalam membantu kerajaan Putin mengelak sekatan.

Chobanian, juga ketua Blockchain Association of Ukraine, memberitahu penerbitan itu bahawa dia akan memohon maaf jika siasatan membuktikan Binance tidak melakukan kesalahan. Tetapi dia menambah bahawa jika ia disahkan, maka Kesatuan Eropah perlu mengendalikannya.

Tuduhan itu muncul minggu lalu, dengan Binance menyangkal dakwaan pengasas bursa kripto Kuna itu.

"No one knows where it went," he says.

"No one knows where it went," he says.

He also raises questions around the exchange supporting Russian rubles for transactions:

— CoinDesk (@CoinDesk) March 18, 2022