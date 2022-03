Harga Fantom menjunam selepas rombakan besar dalam pasukan pembangunnya, tetapi penurunannya semakin berkurangan, dan nampaknya ia kembali ke landasan yang betul. Syiling ke-40 terbesar mengikut modal pasaran ini hanya turun 5% hari ini.

Jika anda tertarik dengan ciri unik dan ingin mengetahui cara dan tempat untuk membeli Fantom, panduan ini adalah untuk anda.

Fantom ialah platform kontrak pintar DAG (directed acyclic graph) yang menyediakan perkhidmatan kewangan terdesentralisasi (DeFi) kepada pembangun dengan algoritma konsensus yang dipesan terlebih dahulu.

Bersama-sama dengan token dalamannya FTM, Fantom menyasarkan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan platform kontrak pintar, khususnya kelajuan transaksi, yang dikatakan pembangun telah dikurangkan kepada di bawah dua saat.

Fantom ialah platform terdesentralisasi sumber terbuka untuk DApps dan aset digital yang dicipta sebagai alternatif kepada Ethereum.

Ia bertujuan untuk mengatasi batasan blok rantai generasi sebelumnya dan mengimbangi tiga komponen: kebolehskalaan, keselamatan dan desentralisasi.

Projek ini menawarkan satu set alat untuk memudahkan proses integrasi DApps sedia ada, serta sistem ganjaran pertaruhan terperinci dan instrumen DeFi terbina dalam.

Memandangkan betapa sukarnya untuk membuat ramalan mata wang kripto yang tepat, anda tidak boleh mengambil sebarang keputusan yang menjejaskan kewangan anda sebelum membuat analisis pasaran yang mendalam. Jangan melabur lebih daripada kerugian yang anda mampu tanggung.

DigitalCoin meramalkan Fantom akan didagangkan pada purata $1.68 tahun ini dan $1.82 pada 2023. Ia akan meningkat kepada $2.43 menjelang 2025 dan kepada $5.82 menjelang 2030.

Walaupun prestasi Fantom kurang memberangsangkan, Price Prediction juga meramalkan kenaikan. Mereka meramalkan purata $1.81 pada 2022, $2.61 pada 2023 dan $5.30 pada 2025. Pada 2030, ia akan meningkat kepada $32.

