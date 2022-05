Penyanyi rap ikonik Ice Cube menyertai trend Dogecoin

Ice Cube (O’Shea Jackson Sr), seorang penyanyi rap ikonik, telah turut serta dalam trend Dogecoin yang menyokong transaksi DOGE yang “luar biasa dan bersejarah”. Kemasukannya ke dunia Dogecoin berkait rapat dengan BIG3, sebuah liga bola keranjang di mana dia merupakan salah seorang pengasas bersama.

BIG3 menampilkan bekas bintang NBA dalam formasi tiga lawan tiga berbanding permainan bola keranjang lima lawan lima yang biasa.

Bulan lepas, BIG3 melancarkan model liga pemilikan baharu yang membolehkan setiap satu daripada 12 pasukan menjual pegangan token mereka. Setiap pasukan diperuntukkan dengan 1000 NFT iaitu, 975 NFT “Gold” bernilai $5,000 setiap satu dan 25 NFT “Fire” bernilai $25,000 setiap satu.

Pada hari Rabu, Bill Lee, pengasas bersama dompet MyDoge, menghantar ciapan Twitter kepada Ice Cube “jika anda berminat dengan DOGE, saya dan DogeArmy akan membeli pasukan juga,” merujuk kepada siaran Ice Cube sebelum ini bahawa Snoop Dogg membeli dua pasukan.

Membalas Lee, Ice Cube menulis dalam ciapan Twitternya “hei Bill, anda tahu saya memihak dengan DogeArmy. ”

Come on wit it Bill, you know I’m down with the #DogeArmy https://t.co/d9C1TzS4ff

— Ice Cube (@icecube) May 4, 2022