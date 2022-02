Penyebab harga syiling Decentraland (MANA) melonjak 11% sehari selepas Valentine

Lonjakan token Decentraland memulakan hari dengan lonjakan lebih 11% meletakkan harganya ke paras tertinggi harian pada $3.09.

Pada masa artikel ini ditulis, MANA didagangkan pada $3.06, naik 10.38% menurut CoinMarketCap.

Mari kita mengkaji lebih mendalam penyebab kenaikan harga MANA semasa.

Decentraland ialah platform realiti maya yang dibina pada blok rantai Ethereum dengan enjin permainan Unity untuk membolehkan pemain merasai pengalaman eksklusif dan membeli pelbagai NFT.

Decentraland mempunyai dua token, iaitu MANA dan LAND. MANA ialah token ERC-20 yang dibakar untuk memperoleh token ERC-721 LAND yang tidak boleh kulat.

Decentraland adalah percuma untuk pengguna meneroka pelaburan atau pembelian yang diperlukan. Decentraland menampilkan ratusan tempat yang boleh dilawati pengguna dan beberapa pengalaman seperti permainan dan Kasino menjadikannya platform paling popular untuk pengguna yang disepadukan dengan aliran kripto terkini seperti Main-untuk-jana, Defi, GameFi dan NFT.

Lonjakan harga Decentraland (MANA) semasa sangat dikaitkan dengan pengumuman yang dibuat oleh Samsung semalam (pada Hari Valentine) mengenai acara mereka di Hutan kelestarian mereka di Decentraland.

Menurut pengumuman itu, pengguna dengan anjakan pencarian boleh menukarnya dengan valentine boleh pakai.

If you have a quest badge, show love by blowing kisses in the #837X Sustainability Forest in @decentraland to trade it for the Valentine’s Day wearable.

No badge? There is still time to earn it today! https://t.co/qiDrYuH71U pic.twitter.com/Ih13igZSwI

— Samsung US (@SamsungUS) February 14, 2022