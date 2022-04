Harga langsung ION hari ini ialah $5,080. ION telah meningkat secara berterusan dan naik 0.17% dalam tempoh 24 jam yang lalu. Permodalan pasaran mata wang kripto yang dicairkan sepenuhnya ialah $100.2 bilion pada masa artikel ini ditulis.

Teruskan membaca artikel pendek ini untuk semua butiran tentang ION: apakah is, adakah ia berbaloi untuk dilabur, dan tempat terbaik untuk membeli ION sekarang.

Memandangkan ION ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli ION menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli ION sekarang, ikut langkah berikut:

Kami mencadangkan eToro kerana ia adalah salah satu platform perdagangan pelbagai aset terkemuka di dunia, satu bursa dan semua-dompet-dalam –satu dengan beberapa fi terendah dalam industry. Ia juga mesra pemula, dan mempunyai lebih banyak kaedah pembayaran yang tersedia untuk pengguna daripada mana-mana perkhidmatan lain yang tersedia.

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk ION

ION ialah salah satu blok rantai terkemuka di dunia. Ia unik kerana menjadi blok rantai yang dilindungi oleh POS dan POW Hybrid. Atomic Token Protocol (ATP) telah dibina dan direka oleh pasukan teras ION dan dioptimumkan sepenuhnya untuk dijalankan pada rantaian ION.

Dengan ATP, perniagaan boleh dengan mudah dan mampu mencipta sistem tiket berlapis yang boleh digunakan semula.

Gamegrid digabungkan dengan rangka kerja Jinx membolehkan setiap permainan diintegrasikan atau dibina menggunakan teknologi ION. ION dibina untuk menawarkan kelajuan dan kestabilan.

Tiada apa yang boleh menggantikan melakukan penyelidikan anda sendiri. Sebarang keputusan pelaburan yang anda buat hendaklah berdasarkan kepakaran pasaran anda, sikap anda terhadap risiko, dan ciri serta penyebaran portfolio anda. Pertimbangkan juga perasaan anda tentang kehilangan wang.

Digital Coin sangat bulis dengan harga ION. Mereka membuat ramalan berikut, dari harga minimum hingga maksimum:

