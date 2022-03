Pertumbuhannya mungkin mula perlahan, tetapi ia masih jauh dari lenyap. Lebih-lebih lagi, ia keluar dari corak ascending triangle dan menghampiri $15 bagi setiap APE.

Jika anda mahukan butiran lanjut tentang ApeCoin dan ingin mengetahui tempat terbaik untuk membeli ApeCoin, kami gembira anda membaca artikel kami.

eToro ialah platform pelaburan berbilang aset dengan lebih daripada 2000 aset, termasuk saham, ETF, indeks, komoditi dan Cryptoassets. eToro menawarkan lebih 20+ Cryptoassets untuk melabur atau melabur dalam CryptoPortfolio mereka di mana pelabur boleh mendapat manfaat daripada pertumbuhan terkumpul Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin dan mata wang kripto terkemuka yang lain. Pengguna eToro boleh berhubung dengan, belajar daripada dan menyalin atau disalin oleh pengguna lain.

Beli APE dengan eToro hari ini

Sejak 2018 Nexo telah berusaha untuk membawa perkhidmatan kewangan profesional ke dunia aset digital. Dengan memanfaatkan pengalaman bertahun-tahun pasukan yang terbaik di FinTech bersama dengan kuasa teknologi blockchain, Nexo memberi kuasa kepada berjuta-juta orang untuk memanfaatkan nilai di sebalik aset Crypto mereka, membentuk sistem kewangan yang baru dan lebih baik.

Beli APE dengan Nexo hari ini

ApeCoin ialah token tadbir urus dan utiliti ERC-20 yang pemegangnya ditadbir sendiri melalui rangka kerja yang mengawal DAO ApeCoin. APE Foundation menguruskan cadangan yang mereka persetujui.

APE Foundation menerima NFT unik sebagai hadiah daripada Yuga Labs, yang mencipta siri BAYC yang terkenal, berserta dengan semua hak dan keistimewaan untuknya. Sekali lagi, cara penggunaan harta intelek ini diputuskan ahli DAO ApeCoin.

Terdapat sejumlah 1 bilion token APE dalam edaran. Bekalan ini dicetak sekaligus dan tetap kekal.

Hanya kurang daripada satu pertiga telah dimasukkan ke dalam edaran pada 17 Mac tahun ini, pada hari ApeCoin dilancarkan. Jumlahnya akan meningkat secara beransur-ansur dalam tempoh 48 bulan secara berkala.

ApeCoin pastinya bernilai jika anda melabur pada masa yang tepat. Malangnya, ini selalunya mustahil untuk diketahui terlebih dahulu. Sebarang keputusan pelaburan perlu mengambil kira toleransi risiko anda. Jangan mempercayai sebarang ramalan harga pada nilai muka semata-mata.

Crypto Academy menjangka ApeCoin akan didagangkan dalam lingkungan $50-$60 menjelang akhir tahun ini. Mereka meramalkan ia boleh mencapai harga tertinggi sepanjang masa pada $80 pada tahun 2022. Jika ramalan mereka betul, maka ini masih belum berakhir untuk APE!

#APE is out of the ascending triangle 🦍 #apecoin #FollowForUpdates pic.twitter.com/01P6qSrFcW

— AlekCrypto (♦️,♦️) (@Alek_crypto) March 28, 2022