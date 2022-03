POLS turun 33%, adakah ini masa untuk membelinya?

Selepas lonjakan lebih 100% baru-baru ini, token Polkastarter, POLS, telah mula menurun dengan cepat. Hari ini, ia telah kehilangan satu pertiga daripada nilainya. Walau bagaimanapun, penunjuk teknikal menunjukkan ia mungkin akan menghadapi kenaikan harga.

Tieruskan membaca artikel pendek ini untuk mengetahui apa itu POLS, jika ia berbaloi untuk dibeli, dan tempat terbaik untuk membeli POLS.

Memandangkan POLS ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli POLS menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli POLS sekarang, ikut langkah berikut:

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk POLS

POLS ialah token utiliti asli platform Polkastarter dan memainkan beberapa peranan dalam ekosistemnya, seperti digunakan untuk perlombongan kecairan, tadbir urus, membayar yuran transaksi dan memperoleh kelayakan untuk mengambil bahagian dalam kumpulan pemegang POLS sahaja.

Polkastarter ialah platform blok rantai yang direka untuk menyediakan pad pelancar yang mudah digunakan untuk kumpulan token dan lelongan rentas rantaian. Ia paling biasa digunakan oleh projek blok rantai peringkat awal yang ingin mengumpul modal dan mudah mengedarkan token mereka pada masa yang sama.

Melalui Polkastarter, projek blok rantai boleh mencipta kumpulan swap rentas rantaian mereka sendiri dengan mudah, yang membolehkan mereka mengumpul dana dengan selamat, manakala pengguna boleh melabur tanpa risiko, kerana swap dilaksanakan secara automatik oleh kontrak pintar.

boleh menjadi pelaburan yang menguntungkan, tetapi luangkan masa untuk membaca sekurang-kurangnya beberapa ramalan harga daripada penganalisis terkemuka dan lakukan penyelidikan pasaran sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat pelaburan dengan berhati-hati.

GOV Capital kekal bulis dengan POLS walaupun dengan perkembangan harga semasa. Mereka meramalkan ia akan didagangkan pada lebih $7 dalam masa setahun dan $47.6 dalam masa 5 tahun.

#POLS/USDT Pump and dump this shit here on Daily TF!#POLS Pumped almost 3x within a day and then fell 40% from the day within the very day itself.$POLS #POLS #POLSUSDT #Polkastarter @polkastarter pic.twitter.com/D6yBmpo6ff

— TraderAAG 🍥 (@TraderAAG) March 15, 2022