Profesor MIT percaya DeFi boleh mengurangkan kuasa perbankan

Saya sering merasa tertarik apabila individu yang sangat berjaya dalam bidang masing-masing mula beralih kepada mata wang kripto. Salah satu kes sedemikian ialah Catherine Tucker , Profesor Pengurusan Terbilang Sloan dan Profesor Pemasaran di MIT Sloan.

Saya terjumpa kertas akademiknya yang sangat bagus, Antitrust and Costless Verification: An Optimistic and a Pessimistic View of the Implications of Blockchain Technology, yang jauh mendahului zamannya, ditulis pada tahun 2018 namun masih sangat relevan hari ini. Malah, dia menjangkakan bahawa pada masa itu, rakan-rakan akademiknya menganggap mata wang digital hanyalah “kejayaan kilat”.

Dengan menemu bual Catherine berhubung kertas akademiknya, serta perubahan dalam landskap sejak kertas itu ditulis empat tahun lalu, saya memperoleh beberapa jawapan mengenai beberapa topik yang saya ingin tahu.

CoinJournal (CJ): Agak awal untuk menulis kertas akademik mengenai mata wang kripto pada tahun 2018 – bagaimanakah anda mula-mula memasuki dunia kripto dan membuat keputusan untuk menulis kertas akademik tersebut? Apakah reaksi awal daripada rakan profesional anda?

Catherine Tucker (CT): Sebagai penyelidik, saya mula bekerja berkenaan isu-isu ekonomi kripto pada tahun 2014 semasa saya menjadi sebahagian daripada pasukan yang membantu menjalankan eksperimen Bitcoin MIT di mana kami memberikan $100 dalam Bitcoin kepada setiap siswazah MIT.

Pada masa itu, rakan akademik saya menganggap mata wang digital sebagai kejayaan kilat.

CJ: Adakah pandangan anda tentang kesan teknologi blok rantai berubah sejak tahun 2018?

CT : Tidak. Walaupun saya rasa lebih ramai orang memahami bahawa blok rantai bukanlah Bitcoin.

CJ: Adakah pada tahun 2018 anda menjangkakan peraturan rasmi mengenai kripto telah berkembang lebih jauh pada peringkat ini, berhubung dengan antitrust dan sektor yang lain?

CT : Saya fikir peraturan agak lambat dan mengalami kemunduran setakat ini. Saya fikir kita mempunyai tugas yang perlu dilakukan apabila kita menghasilkan undang-undang yang mencerminkan sifat kripto dan bukannya undang-undang yang mencuba dan menjadikan teknologi kripto berfungsi seperti teknologi vintaj terdahulu.

CJ: Satu sektor yang muncul di fikiran saya selepas membaca kertas akademik anda (yang sangat bagus) ialah mata wang digital yang dikeluarkan bank pusat (CBDC). Kuasa yang akan diberikan kepada syarikat besar (contohnya Apple, Google) atau kerajaan mungkin sangat besar – adakah anda mempunyai sebarang pandangan tentang perkara ini, terutamanya dari perspektif antitrust?

CT : Bank pusat sudah pun bertanggungjawab ke atas mata wang fiat! Dan kami menukar mana-mana kuasa pasaran disebabkan pertukaran tentang kestabilan dan kredibiliti. Saya tidak fikir ini akan berbeza di sini. Saya juga berpendapat bahawa secara umum disebabkan kos peralihan yang rendah, mana-mana firma teknologi yang menaja mata wang kripto tidak mungkin mempunyai kuasa pasaran yang besar dalam pengertian ekonomi tradisional.

CJ: Syarikat teknologi besar telah menjadi lebih berkuasa dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Adakah anda masih percaya alternatif blok rantai secara teorinya boleh menawarkan platform yang lebih demokratik dan memberi kesan pada pertumbuhan antitrust, seperti yang dibincangkan dalam kertas akademik pada tahun 2018?

CT : Dengan blok rantai yang menjadikan perkara kurang fizikal dan lebih digital, ia mengurangkan kos peralihan yang merupakan sumber tradisional kuasa pasaran. Jadi saya masih optimis.

CJ: Anda menulis tentang kod sumber terbuka, dan bagaimana ia merupakan faktor utama berkenaan platform blok rantai dan antitrust, tetapi adakah anda percaya bahawa banyak pump-and-dump atau penipuan adalah kesan daripada penyediaan mudah percabangan salin-tampal blok rantai sedia ada?

CT : Saya fikir bahawa kripto sebagai bidang teknologi adalah luar biasa dari segi jumlah penipuan yang telah wujud. Saya fikir ini adalah gabungan daripada begitu banyak pelaburan yang masuk, teknologi baharu yang belum teruji dan bahawa terdapat pulangan yang luar biasa tinggi berbanding dengan sektor ekonomi yang lain. Gabungan ini malangnya telah membawa kepada penipuan. Saya tidak fikir ia semestinya mencerminkan kemudahan penipuan.

CJ: Sejak anda menulis kertas akademik ini, kewangan teragih (DeFi) meledak pada tahun 2020. Mungkinkah ini memberi kesan besar terhadap potensi antitrust, dan kawalan yang dimiliki oleh institusi besar sebegini pada ketika ini ke atas pasaran kewangan?

CT : Saya teruja dengan kewangan teragih. Jika anda memikirkannya terutamanya dalam ekonomi di luar AS, perbankan cenderung tertumpu secara luar biasa dan terdapat kos peralihan yang besar untuk meninggalkan bank. Kewangan teragih sebagai sebuah gerakan menjanjikan untuk mengubah corak penumpuan ini.

CJ: Anda menulis dalam kertas akademik itu bahawa “walaupun pasaran baru lahir dan pada ketika ini tiada projek mata wang kripto atau blok rantai telah mencapai sebarang kuasa pasaran yang bermakna, pada skala tertentu beberapa projek akan mempunyai bahagian pasaran yang mencukupi untuk mempengaruhi harga dan kebajikan pengguna”. Adakah anda percaya kelebihan besar Bitcoin dari segi pengaruh dan permodalan pasaran tidak membentuk kuasa pasaran yang bermakna, memandangkan keupayaannya untuk menggerakkan pasaran semua mata wang kripto lain?

CT : Tidak. Saya fikir Bitcoin sebagai penggerak pertama dalam sektor di mana terdapat teknologi yang belum diuji mempunyai kelebihan dari segi menarik perhatian. Saya tidak mengetahui tentang sebarang kos peralihan yang bermakna bahawa bahagian pasarannya yang besar membayangkan kuasa monopoli. Seperti yang diketahui oleh ramai pedagang, ia sangat mudah untuk beralih antara Bitcoin dan pesaing lain.