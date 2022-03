Qredo telah meningkat secara berterusan sejak beberapa minggu lalu. Modal pasarannya yang dicairkan sepenuhnya telah meningkat sebanyak 28% hari ini, dan jumlah dagangannya – sebanyak 163%. Artikel ini menerangkan apa itu Qredo, jika ia adalah pelaburan yang bernilai, dan tempat terbaik untuk membeli Qredo sekarang.

Qredo ialah ekosistem yang mendakwa mereka bentuk semula pemilikan aset digital dan ketersambungan blok rantai. Ia telah mempelopori rangkaian penjagaan pengiraan berbilang pihak (MPC) tanpa kepercayaan terdesentralisasi yang pertama.

Kemajuan ini membolehkan Qredo menawarkan penjagaan terdesentralisasi, pertukaran rantaian silang asli dan akses kecairan merentas platform. Dengan memanfaatkan inovasi terkini dalam kriptografi dan teknologi lejar yang diedarkan, Qredo menyampaikan rangkaian global yang berkuasa untuk mendapatkan dan memperdagangkan aset digital.

Token QRDO ekosistem ini menyediakan cara utiliti dan tadbir urus kepada Rangkaian Qredo. Qredo direka bentuk untuk memasukkan struktur insentif "berpusat kepada pengguna" yang memihak kepada peserta Rangkaian Qredo dari segi ekonomi, memacu penerimaan pengguna dan penggunaan rangkaian.

Qredo boleh menjadi pelaburan yang menguntungkan, tetapi luangkan masa untuk membaca sekurang-kurangnya beberapa ramalan harga daripada penganalisis terkemuka dan lakukan penyelidikan pasaran sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat pelaburan dengan berhati-hati.

Wallet Investor menjangkakan kenaikan jangka panjang. Qredo akan didagangkan pada $12.60 lima tahun dari sekarang, bersamaan dengan hasil sekitar +346%. Pelaburan $100 dalam Qredo yang dibuat sekarang boleh meningkat kepada $446 dalam masa 5 tahun jika ramalan penganalisis ini tepat.

