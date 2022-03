Quant baru-baru ini mengumumkan keluaran baharu: Overledger 2.2.2, yang memberikan kapasiti kontrak pintar peringkat kedua yang inovatif untuk mengurus akaun dan mencetak serta membakar token.

Jika anda tertarik dengan ciri unik dan ingin mengetahui cara dan tempat untuk membeli Quant, panduan ini adalah untuk anda.

eToro ialah platform pelaburan berbilang aset dengan lebih daripada 2000 aset, termasuk saham, ETF, indeks, komoditi dan Cryptoassets.

Quant dilancarkan hampir empat tahun lalu dengan misi untuk menghubungkan rangkaian dan blok rantai secara global tanpa mengurangkan kebolehoperasian dan kecekapan rangkaian. Ia mencipta sistem pengendalian blok rantai yang pertama, menjadi platform pertama untuk menyelesaikan isu dengan kebolehoperasian.

Quant menggunakan Overledger Network, yang baru saja mengeluarkan versi 2.2.2. Ia dibangunkan sebagai teknologi lejar teragih OS, menghubungkan pelbagai rangkaian blok rantai. Quant menggambarkan dirinya sebagai OS pertama yang dibina untuk blok rantai.

Quant bertujuan untuk merapatkan jurang antara blok rantai yang berbeza dengan memanfaatkan Overledger. Rangkaian ini adalah tulang belakang projek itu. Quant pasti Overledger akan berfungsi sebagai ekosistem di mana ekosistem ekonomi digital masa depan akan berkembang.

Memandangkan betapa sukarnya untuk membuat ramalan mata wang kripto yang tepat, anda tidak boleh mengambil sebarang keputusan yang menjejaskan kewangan anda sebelum membuat analisis pasaran yang mendalam. Jangan melabur lebih daripada kerugian yang anda mampu tanggung.

CoinQuora meramalkan Quant akan mengikuti bull, melepasi paras tertinggi sepanjang masa pada $428. Digital Coin Price meramalkan token QNT akan melepasi $170 menjelang akhir tahun ini.

