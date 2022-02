Harga Radicle langsung hari ini ialah $7.29 dengan jumlah dagangan 24 jam sebanyak $306.5 juta. Radicle meningkat 44.50% dalam tempoh 24 jam yang lalu. Jika anda tertarik dengan ciri unik dan ingin mengetahui cara dan tempat untuk membeli Radicle, panduan ini adalah untuk anda.

Memandangkan RAD ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli RAD menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli RAD sekarang, ikut langkah berikut:

Kami mencadangkan eToro kerana ia adalah salah satu platform perdagangan pelbagai aset terkemuka di dunia, satu bursa dan semua-dompet-dalam –satu dengan beberapa fi terendah dalam industry. Ia juga mesra pemula, dan mempunyai lebih banyak kaedah pembayaran yang tersedia untuk pengguna daripada mana-mana perkhidmatan lain yang tersedia.

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk RAD

Radicle ialah rangkaian terdesentralisasi untuk kerjasama kod. Misi yang dinyatakannya adalah untuk membangunkan infrastruktur yang selamat, berdaya tahan, terhormat untuk komuniti sumber terbuka yang tidak dibina pada platform, tetapi secara eksklusif pada protokol terbuka.

Melalui protokol Radicle, pembangun dapat bekerjasama dalam kod tanpa bergantung kepada orang tengah.

Rangkaian rakan ke rakan Radicle difasilitasi oleh sistem kontrak pintar ETH ikut serta yang membenarkan nama global, organisasi terdesentralisasi dan protokol untuk membantu penyelenggara mengekalkan kerja sumber terbuka mereka.

Sejak dilancarkan dalam versi beta, ekosistem ini telah menyaksikan lebih 1,000 projek dilancarkan pada rangkaian. Ini telah menarik minat ramai komuniti Web3 kolektif.

Memandangkan betapa sukarnya untuk membuat ramalan mata wang kripto yang tepat, anda tidak boleh mengambil sebarang keputusan yang menjejaskan kewangan anda sebelum membuat analisis pasaran yang mendalam. Jangan melabur lebih daripada kerugian yang anda mampu tanggung.

Mengikut Price Prediction, harga Radicle akan terus meningkat. Pada 2022, harga minimum yang akan dicapainya ialah $7.47. Melihat kepada harga semasanya, ia sudah semakin hampir untuk mencapainya. Ia juga boleh meningkat kepada $8.24.

PP meramalkan Radicle akan didagangkan pada sekurang-kurangnya $11 pada 2023 dan sekurang-kurangnya $15.78 pada 2024. Ia juga boleh meningkat kepada $18.82 pada tahun itu. 1 Radicle akan mencapai sekurang-kurangnya $22.65 pada tahun 2025, sekitar tiga kali ganda daripada harga semasa.

⚡️#RAD's 1d chart looks to have begun its ASCENT towards the target at $17.11 and is technically, NOT DONE! $RAD remains on EXTREME ALERT as this target is to be met and is OVER 117% away! This may still only be the beginning for #Radicle… https://t.co/e9xuWRgS6X pic.twitter.com/Y14aZGL8AY

— JAVON MARKS (@javonnnm) February 20, 2022